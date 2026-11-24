El Gobierno nacional reglamentó el nuevo régimen para descontar del sueldo de los empleados públicos nacionales las cuotas de préstamos, los consumos y las cuotas sociales. Lo hizo a través de la Resolución 54/2026 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La disposición estableció que los descuentos de haberes por préstamos, consumos y cuotas sociales de los empleados de la Administración Pública Nacional no podrán superar el 30% de la remuneración normal, regular, habitual y permanente. La medida forma parte de la reglamentación del nuevo régimen de deducciones salariales, que reemplazó al sistema vigente desde 2012.

Para calcular el límite del 30% no se tendrán en cuenta el aguinaldo, las asignaciones familiares, las horas extras, los pagos extraordinarios, los retroactivos ni los descuentos de ley. Tampoco se computarán los embargos judiciales. En tanto, la afiliación a un único gremio, círculo o mutual profesional quedará excluida de ese tope.

El nuevo esquema alcanza a obligaciones económicas asumidas por los trabajadores por amortizaciones y servicios de préstamos, pagos por consumo y cuotas sociales. Entre las entidades habilitadas para solicitar códigos de descuento figuran mutuales, cooperativas, obras sociales, entidades oficiales y sindicatos con personería gremial. Los bancos y las financieras tendrán un procedimiento simplificado, mediante la verificación de sus autorizaciones ante el Banco Central.

Descuentos para estatales nacionales

La reglamentación establece que las organizaciones deberán inscribirse en el Sistema de Registro de Entidades y presentar documentación que acredite su funcionamiento, autoridades y representación legal. También deberán detallar las prestaciones que ofrecen. Si la presentación está incompleta, tendrán diez días hábiles para subsanar las observaciones.

Una vez que el empleado firme el contrato, la entidad deberá enviar una copia al servicio administrativo financiero del organismo donde trabaja, junto con el pedido de descuento. Antes de autorizarlo, la oficina deberá comprobar que la organización esté inscripta y que la cuota no supere el límite establecido. Si no existen inconvenientes, la deducción comenzará en la siguiente liquidación salarial.

La resolución también regula las condiciones para dar de baja a las entidades y establece que, si pierden la autorización para funcionar, los descuentos se interrumpirán desde la liquidación siguiente, incluso en operaciones que ya estaban en curso. En cambio, si la baja se produce por incumplimientos del régimen o por decisión de la propia organización, los créditos vigentes continuarán cobrándose.

Además, cuando un trabajador cancele anticipadamente un préstamo, la entidad tendrá cinco días hábiles para informar la situación y solicitar la interrupción de los descuentos. La norma también contempla los casos de venta o transferencia de deudas a terceros que no cuenten con un código de descuento propio.