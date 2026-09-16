Cómo se gestó el monumento de 1 y 58 en homenaje a la Lucha Estudiantil

El Albert Thomas le rinde un homenaje permanente a los que lucharon por los derechos estudiantiles aquella Noche de los Lápices del 16 de septiembre de 1976 en La Plata, con un monumento que hoy es un símbolo en la esquina de 1 y 58. Por iniciativa del centro de estudiantes de ese establecimiento, y con apoyo de la Municipalidad platense, el Monumento a la Lucha Estudiantil inaugurado en 2015 recuerda esa noche trágica.

En aquella oportunidad, el vicepresidente del centro y alumno de la especialidad Construcciones, Agustín Cerdá, y la secretaria general, Leila Fallace Beltrán, contaron que “la idea nació en 2010, cuando presidía la organización la agrupación Recreatividad AT”. Y agregaban que “en aquel entonces se llegó a elaborar el boceto final y la maqueta, que fue obra de los chicos y de los docentes del departamento de Construcciones, pero por falta de presupuesto, la iniciativa quedó trunca”.

Leila, quien cursaba la especialidad Automotores, resaltaba que “el diseño fue de un ex alumno llamado Sergio San Martín, quien es diseñador gráfico”. Y añadió que “cuando nuestra lista Revolución Industrial ganó el centro, comenzamos a buscar la forma de financiar el monumento”.

Agustín comentaba que tras conseguir el apoyo de la Municipalidad "nos garantizaron la financiación del emprendimiento, y también nos facilitó materiales y mano de obra, de manera que se trata de un hecho conjunto entre el centro de estudiantes del Albert Thomas y la Comuna”.

Lo cierto es que el primer Monumento a la Lucha Estudiantil en La Plata está inspirado en los protagonistas de la pelea por el boleto secundario, por lo que la obra está cargada de simbolismos. “La base es un gran cubo de hormigón macizo, que representa la opresión que se vivió durante la dictadura”, explicaban sus creadores, y manifestaban que “la obra lleva, rodeando ese cubo, cadenas que refuerzan la idea”. Pero del cubo salen seis lápices de colores, emulando a flores que emergen de un florero. Están hechos de hierro, con la punta de un metal más liviano.

Contaron que “cada lápiz representa a cada uno de los seis estudiantes que aún siguen desaparecidos: Claudia Falcone, Horacio Ungaro, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Daniel Alberto Racero y Claudio de Acha.

Como se sabe, el 16 de septiembre -fecha en que secuestraron a los alumnos platenses- se ha instituido en el calendario escolar como el “Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios” mediante la Ley 10.671 de 1998. Y hoy se cumplen 50 años.