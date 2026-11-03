La Provincia delineó los trazos técnicos para una modernización estructural de su matriz informática. La obra principal radica en la puesta en marcha de un Data Center modular en la localidad de Gonnet. El nuevo habitáculo funcionará bajo estrictos estándares de eficiencia energética y un diseño de mínimo impacto ambiental.

El propósito consiste en ampliar de manera drástica la capacidad para procesar información, multiplicar los entornos virtuales y expandir el alojamiento de los sistemas más sensibles y críticos de la gestión gubernamental.

Con esta flamante infraestructura física, el Estado bonaerense busca dar el salto definitivo hacia una nube provincial segura, robusta y con amplia escalabilidad. Este entorno digital habilitará la incorporación de plataformas y software modernos, facilitará la automatización de las tareas administrativas y permitirá una gestión centralizada de los recursos tecnológicos.

A su vez, afirmaron que los beneficios de esta red informática quedarán a disposición de los municipios que requieran asistencia.

El plan de trabajo exige la provisión de los equipos y un soporte ininterrumpido durante los 365 días del año. Este respaldo incluye tres años de garantía para los componentes físicos y lógicos, sumado a un programa de transferencia de saberes técnicos para el personal estatal. Una vez firmado el contrato, el proveedor tendrá 90 días de plazo para entregar el primer lote de material y apenas dos semanas para completar la instalación de los elementos restantes tras la certificación inicial.

Para concretar esta actualización, el Ministerio de Gobierno abrió un proceso de licitación pública orientado a la compra del equipamiento tecnológico. La previsión oficial estima una inversión de 4.199.018.995,50 pesos, equivalente a unos 2.771.629,70 dólares. El expediente administrativo fija una modalidad de pago adelantado por la totalidad de los fondos. Los oferentes interesados podrán postularse hasta el 18 de noviembre a las 11 horas, momento exacto pautado para la apertura de los sobres en el portal de compras de la Provincia.