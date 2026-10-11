Cómo sigue el calendario de las privatizaciones

Luego de que se adjudicara el traspaso de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) al holding Rowing-Arcos-Transclor-PHX por U$S340,2 millones, el Gobierno continúa con el esquema deprivatizaciones previsto en la Ley Bases y se prepara para afrontar los siguientes pasos en empresas de distintos sectores.

El Ejecutivo mantiene los lineamientos del plan de privatizaciones que impulsó en 2024, cuando se aprobó la Ley Bases y Puntos de Partida.

Belgrano Cargas

El Gobierno convocó a la licitación para concesionar, por 50 años, las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza. Desde la administración central apuntaron que la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con planes de inversiones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para quienes inviertan en infraestructura ferroviaria.

Las estimaciones oficiales proyectan un plan de obras ferroviarias cercano a los U$$800 millones, que incluye renovación y duplicación de vías, rehabilitación de ramales fuera de servicio, renovación integral de puentes y alcantarillas, modernización de señalamiento y telecomunicaciones, electrificación en tramos seleccionados, mejoras en pasos a nivel y desarrollo de nodos logísticos, puertos secos y playas de maniobras.

Intercargo

Dentro del sector aeronáutico, el Gobierno tiene en mente continuar con la privatización de Intercargo, luego de haberla declarado desierta tras no haber recibido ofertas por la compañía.

El final vacante de la operación, que tenía un precio base de U$S45 millones, se había conocido a fines de junio, cuando al realizar la apertura de sobres no se exhibió ninguna propuesta por parte de inversores nacionales o internacionales.

ENARSA

En esta compañía, el Gobierno autorizó la segunda etapa del proceso de privatización y llamó a licitación pública para transferir sus acciones en tres centrales termoeléctricas.

La venta de activos abarca la participación accionaria estatal que administraba la empresa pública en tres fideicomisos de generación eléctrica creados en la última década:

-Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB S.A.): se autorizó la venta del 65,01% del capital social, correspondiente a la totalidad de los títulos pertenecientes a ENARSA.

-Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM S.A.): el Estado pondrá a la venta el 68,83% del capital social.

-Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB S.A.): en este caso, la licitación se ejecutará una vez concretada la liquidación del respectivo fideicomiso.