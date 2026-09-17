Con apoyo de los aliados, el Gobierno convirtió en ley la Inocencia Fiscal II

Este jueves, el gobierno de Javier Milei recibió una buena noticia proveniente del Senado de la Nación después de que aprobara y convirtiera en ley el proyecto de "Inocencia Fiscal II", cuyo objetivo es sumar contribuyentes a este régimen, dado que en Casa Rosada estiman que hay unos 170 mil millones de dólares fuera del sistema financiero.

La iniciativa obtuvo 44 votos a favor, entre ellos el apoyo del bloque de La Libertada Avanza liderado por Patricia Bullrich junto a los del PRO, la Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Moveré por Santa Cruz, Primeros los Salteños y Despierta Chubut.

Por su parte, los 23 senadores del bloque del peronismo se opusieron al proyecto y votaron en contra porque entiende que el Gobierno sigue avanzando en un blanqueo constante.

Uno de los cambios centrales de la ley tiene que ver con el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Con la legislación vigente, quedaban afuera quienes hayan tenido ingresos superiores a mil millones de pesos o un patrimonio de más de diez mil millones de pesos en alguno de los últimos tres años.

A su vez, la ley también redefine cuándo se considera que existe una discrepancia significativa entre lo que declara el contribuyente y la información que maneja el fisco nacional. El proyecto fija además una fecha límite para aprovechar los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal: el 31 de diciembre de 2027.