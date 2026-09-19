Con aroma a lanzamiento, Kicillof encabeza un acto en Avellaneda

No lo dirá con todas las letras, pero dejará en claro su decisión de encabezar una propuesta electoral para el año que viene que sea la principal antagonista del gobierno libertario. En plena disputa con el kirchnerismo, Axel Kicillof dará un paso más en la construcción de su candidatura presidencial cuando encabece hoy en Avellaneda un plenario federal de su Movimiento Derecho al Futuro.

Hasta el momento, el gobernador bonaerense venía realizando movidas de militantes y dirigentes más bien apalancadas en la provincia de Buenos Aires, más allá de los encuentros puntuales que mantuvo con su tropa en construcción en algunas provincias. De ahí la relevancia de la actividad que hoy se desarrollará en la Universidad Tecnológica Nacional ya que estará acompañado de dirigentes de varios distritos del país, una forma de exhibir la musculatura política que viene ganando el MDF.

El plenario concentrará además a organizaciones sociales y sindicales que apoyan la proyección nacional de Kicillof.

Más allá de las expectativas y presión de algunos sectores para que lance una eventual candidatura a la Rosada, lo cierto que tanto el mandatario como su círculo más pequeño vienen planteando que este año está reservado para construir un frente “anti-Milei” y que 2027 será el momento de definir postulaciones. Por eso, si bien hoy dará un paso más en esa construcción, no terminará de calzarse el traje de candidato.

Desde la organización aseguraron que para el encuentro se registraron más de 7.000 personas para participar de las diferentes mesas temáticas divididas en Comunidad y Organización, Educación, Salud Pública, Ciencia y Universidad, Trabajo y Producción, Mujeres y Diversidades, Juventudes, Seguridad y Justicia, Obra Pública y Hábitat, y Cultura y Deportes. Luego habrá un documento final.

La movida del kicillofismo se dará en plena disputa con La Cámpora, que viene planteando que su candidata es Cristina Kirchner en abierto enfrentamiento con Kicillof.