Con el Presupuesto en el horizonte, sesiona el Concejo local

El Concejo Deliberante de La Plata volverá a sesionar con el Presupuesto municipal 2027 y la Ordenanza Fiscal, como uno de los principales temas de la agenda legislativa. En ese marco, el cuerpo se encamina a aprobar la prórroga del tratamiento del expediente, una instancia que permitirá extender los plazos de análisis de la iniciativa.

El proyecto constituye una de las herramientas centrales para definir los recursos y gastos de la administración municipal durante el próximo año. Su tratamiento concentra la atención del deliberativo, en una sesión que tendrá como eje los pasos pendientes para avanzar con la discusión del cálculo de recursos y gastos.

En este marco, la sesión se desarrolla con la presentación de distintas iniciativas presentadas por el oficialismo y la oposición libertaria, enfocada en la seguridad ciudadana. Uno de los proyectos más debatidos fue el presentado por Juan Pablo Allan, para la implementación en la Ciudad del plan “Ojos en alerta”, que implica una conectividad directa entre los vecinos y el Centro de Operaciones Municipal (COM) para situaciones de inseguridad.