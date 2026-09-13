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Con la presencia de Alak, la comunidad italiana celebró el 79° aniversario de la Mamma Nostra

La tradicional celebración reunió a familias y vecinos en el Parque Castelli con propuestas culturales y gastronómicas.

Por Redacción

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó del 79° aniversario de la María Santísima Mamma Nostra, que se desarrolló ayer en el Parque Castelli con un paseo gastronómico de platos típicos de la cultura italiana, una feria de artesanos, propuestas culturales y recreativas para chicos, una muestra artística y espectáculos de danza y música en vivo.

"Hace 31 años fuimos, con muchos de los que aún están acá y otros que se fueron al cielo, a hermanar a Bivongi con La Plata”, recordó Alak, y agregó: “La ciudad está feliz de que celebren en familia y en unidad”. 

Los festejos fueron organizados por el Centro Cultural Bivongesi con el acompañamiento de la Municipalidad, el Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) y la Fundación Pro Humanae Vitae.

Durante la jornada, familias y vecinos disfrutaron de una tarde de encuentro al aire libre en la que la gastronomía, la música y la danza se combinaron con las tradiciones de la colectividad italiana, en un clima festivo que puso en valor sus raíces y su identidad cultural. Además, se celebró una misa en en la Parroquia Nuestra Señora de La Piedad, ubicada en 24 y 66.

Estuvieron presentes Alberto Castelli, agregado consular del Consulado General de Italia en La Plata; Ángelo Melillo, escolástico consular del Consulado General de Italia en La Plata; Carlos Bonicatto, jefe de Gabinete municipal; Guillermo Cara, secretario de Gobierno; Mauricio Castro, director general de Colectividades; y Martín Fabiano, director de Vinculación, entre otras autoridades. 

Cabe destacar que la celebración, que continuará este domingo con actividades litúrgicas, se realiza cada año durante el segundo fin de semana de septiembre y constituye una manifestación emblemática de fe y tradición, vinculando el patrimonio religioso con la identidad de la comunidad italoargentina de la región.

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