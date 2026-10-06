El Senado bonaerense cumplió esta tarde con el trámite formal para que Guillermo Montenegro reasuma como intendente de Mar del Plata, al aprobarle la licencia como legislador.

Esa decisión adoptada por unanimidad tiene ganadores y perdedores. Por un lado, el PRO resignará una banca y quedará con cuatro integrantes: Pablo Petrecca (presidente del bloque), Alex Campbell, Juan Manuel Rico Zini y Jorge Schiavone. Por el otro, ganará peso La Libertad Avanza.

Es que la suplente de Montenegro es María Luján Fiego, una dirigente cercana a Karina Milei que es actualmente concejal de Tandil. La dirigente libertaria juró esta tarde y quedó incorporada al bloque que lidera Carlos Curestis que ahora cuenta con once escaños.

La salida de Montenegro del Senado para volver a la intendencia de Mar del Plata era un secreto a voces en medio de la crisis de inseguridad que vive la ciudad balnearia. El alcalde volverá al distrito y reemplazará a Agustín Neme, quien se había hecho cargo en forma interina del municipio de General Pueyrredón.

El intendente ya se mostró en funciones cuando el lunes encabezó el acto por los 100 años de la Base Naval