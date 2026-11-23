Con más requisitos para las prestadoras, herramientas de control estatal y tecnología a disposición del usuario, el Ejecutivo municipal giró al Concejo Deliberante local el proyecto del nuevo pliego de concesión del transporte público. La iniciativa, que establece las bases del futuro contrato por 10 años, apunta estratégicamente a incrementar la cantidad de pasajeros, a partir de la mejora del servicio y, en consecuencia, a extender a lo largo de los años los recorridos vigentes.

Así pudo saberlo EL DIA, a partir de la visita de los funcionarios de la secretaría municipal de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos a la comisión de Transporte del Concejo. Allí se expusieron los lineamientos del expediente a concejales del oficialismo y la oposición, quienes ahora comenzarán a debatirlo con la idea de votarlo en el recinto antes del 17 de diciembre.

Se trata de un pliego que viene a reformular el sancionado el año pasado y que, a partir de una recomendación del gobierno de Julio Alak, el propio deliberativo dejó sin efecto, luego de que los subsidios al transporte pasaran a la órbita provincial.

CONDICIONES Y CONTROLES

El expediente presentado establece, a lo largo de 77 artículos y 10 anexos, las bases y condiciones para el llamado a una nueva licitación del sistema de transporte de la Ciudad. Y basa su principal estrategia en un relevamiento encargado a la UNLP que indica que más del 53 por ciento de los platenses consultados no usa micros por su falta de puntualidad y las malas condiciones del viaje.

Un informe de la Dirección General de Tránsito y Transporte municipal indicaba hace un año la emisión de unos 8 millones de boletos mensuales, aunque desde entonces al momento, por el aumento del precio del viaje y la mala calidad del servicio, este número cayó.

El objetivo es, entonces, optimizar el sistema para incrementar la cantidad de pasajeros y, de esta manera, poder aumentar la cantidad de kilómetros recorridos por cada línea.

El nuevo pliego vuelve a basarse en cuatro zonas de concesión, a ser gestionada por cada una de las líneas municipales, Norte, Sur, Este y Oeste. Pero incorpora como novedad una cláusula que impide que una firma opere en dos zonas diferentes, aún cuando alguna de las postulantes se inscriba en el marco de una Unidad Transitoria (UTE). Ante lo que consideraron como una eventual “monopolización” del servicio, también se redujo el puntaje que una empresa puede obtener en una puja, en lo que respecta a su experiencia operando en nuestra ciudad.

UNA APP PARA PASAJEROS

Además, la iniciativa propone el aporte de la tecnología al servicio del pasajero, a fines de mejorar sus demandas, especialmente, lo que respecta a la ubicación de una unidad en espera. “El sistema permitirá al usuario conocer la ubicación del micro que espera y el tiempo de llegada a su parada, para volver el servicio más predecible”, dijo ayer, en diálogo con EL DIA, el concejal oficialista Sergio Resa, coordinador del equipo que proyectó el nuevo pliego.

Resa explicó, además, que una cláusula del proyecto incluye la instalación de dispositivos GPS en las 352 unidades que operan en nuestra ciudad, y de sensores en las puertas, lo que le permitirá al Municipio conocer la cantidad de pasajeros que ascendieron a cada coche en un recorrido y en cada lugar en específico. “Con esa información, podremos detectar dónde se producen variaciones y hacer correcciones, pero, incluso, incrementar la cantidad de kilómetros de un ramal cuando se detecte el crecimiento de su pasajeros”.

Por otra parte, tendrán más peso en el concurso, aquellas firmas que presenten una flota con pocos años de antiguedad, así como basadas en energías renovables y con planes de recambios paulatinos por coches modernos.

SANCIONES

El pliego presentado también incrementa las multas y penalidades a las empresas que incumplan los requerimientos señalados para el control de sus frecuencias y recorridos. Por ejemplo, por alterar cronogramas o frecuencias sin autorización de la autoridad de aplicación, la prestataria deberá abonar de multa 694.500 pesos por servicio afectado.

En caso de que se recorten recorridos y se creen variantes sin autorización, se aplicará una multa diaria de 1.389.000 pesos. Un monto similar por día deberá abonarse por cada unidad que tenga su dispositivo de GPS fuera de servicio o no transmita los datos operativos al Municipio.