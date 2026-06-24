Con peleas sin saldar, el Senado vuelve a reunirse

Con varias incógnitas y potenciales polémicas, el Senado bonaerense pondrá fin hoy a un largo proceso de parálisis impuesto por la disputa en el peronismo entre Axel Kicillof y el kirchnerismo.

La Cámara alta es uno de los escenarios de disputa entre ambos sectores. Por un lado, la vicegobernadora Verónica Magario, alineada a Kicillof. Por el otro, el sector ultra K cuya cabeza visible es el presidente del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni. En el medio, una disputa que aún tiene capítulos pendientes.

Si bien no está confirmado que se aborde el tema, uno de los asuntos polémicos tiene que ver con la intención del senador peronista Mario Ishii, alineado al universo K y enfrentado a Kicillof, de que se traten dos proyectos de su autoría que generaron ruido del fuerte con el Ejecutivo: las declaraciones de emergencia sanitaria y alimentaria.

“Deje hacer obras que no son urgentes y ponga la guita donde la tiene que poner, en la comida a la gente, en ayuda a la gente con los medicamentos que no lo puede comprar, y todas las vacunas”, sostuvo en su momento el ex intendente de José C. Paz.

Los dos proyectos podrían ir a comisión, al menos esa sería la intención del sector de Kicillof, que está en clara minoría en el bloque peronista.

Hay otros asuntos picantes dando vueltas. Por caso, la pulseada irresuelta entre el kicillofismo y el kirchnerismo en sociedad con el Frente Renovador por la vicepresidencia primera de la Cámara baja.

Ese lugar había quedado en principio para Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro, luego de que Ishii postergara la ambición del kicillofismo de controlar la vicepresidencia.

Tras esa pulseada, pasaron cosas. Cuando Magario dispuso la integración de las comisiones, Malena Galmarini se había quedado con la presidencia de Asuntos Constitucionales (ACA), un cuerpo estratégico por el que deben pasar los pliegos de designación de jueces y fiscales. Así, se desalojaba de ese cargo a La Cámpora, que la venía controlando a través de Emanuel González Santalla.

El caso es que el massismo terminó acordando con el sector de Máximo Kirchner dejarle ACA a Santalla, a cambio de obtener el respaldo para que Galmarini se quedara con la vice primera.

Ese tema podría se tratado hoy en la sesión y podría generar otro episodio de tensión en el peronismo.

Habrá que ver además si Berni plantea en la sesión lo que había anticipado: sus reproches y objeciones a la conformación de las comisiones dispuestas en el decreto firmado por Magario.

VUELTA A LA CARGA

En tanto, Kicillof, envió ayer al Senado los tres proyectos: la creación de un Centro de Industria Farmacéutica, la fundación del Sistema Integrado de Salud y la redacción de un marco normativo para regular a las plataformas digitales, como las apps de delivery y transporte.

Los dos primeros habían perdido estado parlamentario por la parálisis del Senado. El tercero, fue presentado en sociedad hace cerca de un mes y medio por el Ejecutivo.

La ley de apps de deliverys tiene 4 pilares fundamentales: la obligación de seguro de accidentes, la creación de una aplicación de asistencia, la inspección de los “market” y el establecimiento de paradores gratuitos para los repartidores.

Respecto del proyecto del Centro de Industria Farmacéutica, se establece la creación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria para investigar, desarrollar, producir, importar, exportar, comprar, vender, distribuir y comercializar los productos relacionados con medicamentos. Es promovido por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak.