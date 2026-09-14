Conclusiones del encuentro realizado por Radicales de la Provincia de Buenos Aires

INVITACIÓN A LOS RADICALES

Correligionarios: debemos asumir nuestras propias responsabilidades en el deterioro de la imagen del radicalismo y activar los medios necesarios para recuperar aquello que nunca debimos abandonar: la condición de garantes de la institucionalidad y de la paz social en la República.

Afrontamos un grave riesgo: que la fractura social provoque reacciones de consecuencias indeseadas. Es imprescindible abordar con honestidad el presente y proyectar un programa basado en nuestras ideas fundacionales, actualizado con el lenguaje y los medios adecuados a los nuevos tiempos. Existe un nuevo paradigma que debemos reconocer y enfrentar, sin transigir jamás con aquello que fue justamente condenado.

Fundamentalmente, se debe exhibir la conducta que demostraron nuestros próceres a lo largo de más de un siglo. Es necesario superar el descalabro sufrido desde 2001 en adelante y recuperar el espacio liberal, democrático y social que nos corresponde, coincidiendo con quienes profesan ideales similares.

No tiene sentido constituir frentes electorales: debemos apuntar a acuerdos entre partidos políticos y sectores sociales que compartan una base doctrinaria y que promuevan un crecimiento igualitario. Es prioritario procesar las materias primas en las zonas de producción, favoreciendo la desconcentración poblacional, defendiendo las instituciones, la soberanía nacional y una política exterior acorde con los intereses y la historia de la República Argentina, sin subordinación a intereses extranjeros ni a grandes corporaciones. Debemos demostrar que estamos en las antípodas de tales renunciamientos, defendiendo el honor y el patrimonio nacional.

Es vital terminar con un Poder Judicial adicto a los gobiernos de turno y con la supresión del Congreso Nacional mediante el dictado de inconstitucionales DNU. El Poder Judicial debe integrarse con honestidad, resolviendo la enorme cantidad de vacantes existentes.

Tenemos que apostar por nuestros educadores, científicos y técnicos, "educando al soberano" у asegurando a quienes estudian y trabajan un futuro razonable en la Patria, poniendo fin a la sangría que provoca el desprecio por la ciencia.

En la Argentina hay hambre, y esto no se soluciona con palabras ni discursos. Deben implementarse medidas como las que concretaron gobiernos radicales: el Plan Nacional de Desarrollo (CONADE) bajo la presidencia de Arturo Illia y el Programa Alimentario Nacional (PAN) durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Es necesario emancipar a los sectores desfavorecidos de la dádiva oficial, generando políticas de crecimiento con la mayor igualdad de oportunidades posible (art. 16 de la Constitución Nacional).

Debemos recuperar trabajo y empleo especialmente en las PYMES-, salarios y prestaciones sociales razonables (como lo hizo el gobierno de Illia con la ley de salario vital y móvil). Es urgente detener e invertir el proceso de desnacionalización de la industria causado por importaciones descontroladas. Al campo y a las economías regionales hay que permitirles producir, suprimiendo impuestos distorsivos y garantizando rutas adecuadas para la producción. Además, se debe regular el mercado financiero, bancario y extrabancario, limitando las exorbitantes ganancias de ese sector a costa de la producción.

La explotación petrolera, gasífera y minera deberá respetar el ambiente y derramar riqueza allí donde se encuentren los yacimientos, con verdadera e importante reinversión en el país.

Invitamos, con estos lineamientos mínimos, a trabajar en unión. Ningún núcleo político argentino posee la calidad y variedad de demócratas bien intencionados y estudiosos de los grandes temas nacionales como el radicalismo. Pero debemos terminar de inmediato con la búsqueda de acomodos o beneficios personales y abocarnos a hacer lo que corresponde, si queremos seguir perteneciendo a la UCR y recuperar credibilidad y confianza.

Por último, la sociedad debe dejar de ser cómplice en la mansa aceptación de sucesivos engaños y mentiras, y reclamar en paz y con firme decisión que el país recupere lo mejor de su historia para proyectar el futuro y dar respuesta a nuestra juventud.

CABA, 4 de septiembre de 2026

ENCUENTRO RADICAL

Juan Antonio Portesi Carlos M. Areta Lamas Héctor Grinspun Luis Miralles - Elva Roulet, Guillermo David San Martín Mario Espada Martin Quintar Edgardo Vinson Juan Fernando Armagnague Carlos Quevedo Mendoza Raúl Pistorio Humberto Vignoli Bernardo Salduna Andrea Lluch Naldy Onofri Ramón Naveiro Sofía Marino Roberto Rodríguez Vagaria José Esteban Herrera Lorena Marino Mathus Escorihuela Gustavo Lennard Pedro Acuña Graciela Salort Jorge Elustondo Marcelo Tassara Fabio Rodríguez Ana Beatriz Daher Rubén Pesci Manuel Mansanta Horacio Gilberto Roberto López Fagundez Luis Folino Antonella Moreno Alberto Ruiz de Erenchun Alejandra Cajaraville Roberto Ciafardo Eduardo Gilberto Eduardo Molinero Rodolfo Dalmatti Juan José Giombini Javier Etchart Jorge Lapeña Julio Cima Luis Blanco Marcelo Ventreli Enrique Omar Sánchez Rodolfo Rivera Cristian Siniego Berri Juan Carlos Valente María Teresa Flores Néstor Monea Guillermo Herscovich Daniel Onofri Norberto Buchicardi Mirta Sciatore Gustavo Gumblat Ramón Gallo Fernando Bustos Berrondo Nyvia Sisini Micaela Gallo Guillermo Faviano Ricardo Frattini Moira Dunleavy Julio Capaccio Martín Tipitto Daniel Ivaldis Ana Beatriz Daher - María Cristina Cavallo -Hugo Ferrari

UCR Provincia de Buenos Aires