Confirman el asueto por el Día del Municipal en La Plata

La Municipalidad de La Plata informó que el viernes 6 de noviembre habrá asueto administrativo para el personal de la Comuna en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre. La medida fue oficializada mediante el decreto 2228, firmado por el intendente de La Plata, Julio Alak.

“Este año la fecha de celebración del Día del Trabajador Municipal coincide con un día domingo”, explica el documento, y agrega: “A fin de que los trabajadores puedan disfrutar su día, se considera oportuno trasladar el asueto correspondiente al día 6 de noviembre”.

Además, el decreto aclara que “las distintas secretarías deberán arbitrar en sus áreas las medidas necesarias para garantizar la efectiva prestación de los servicios públicos indispensables que se brindan a la comunidad”.