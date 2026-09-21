Confirman la agenda del papa León XIV en Argentina

El Vaticano confirmó hoy la agenda oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá encuentros en la Casa Rosada, una misa en Luján, actividades en Córdoba y Claypole, una vigilia con jóvenes y una visita a un complejo penitenciario federal.

La visita formará parte del viaje apostólico que el Sumo Pontífice realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, según el programa difundido por la Santa Sede.

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Montevideo. El aterrizaje está previsto para las 16:30hs., donde tendrá lugar la recepción oficial. A las 17hs. visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín, y veinte minutos después participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

A las 17:50hs. está prevista la visita al presidente Javier Milei, y, a las 18:30hs., el Papa mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará un discurso.

La actividad continuará el lunes 9 con una visita, a las 9:15hs., al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30hs. celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, a las 16:10hs., encabezará un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) y luego se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos en el Arzobispado.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba. Su partida desde Buenos Aires está programada para las 7:30hs. y la llegada para las 9hs. A las 10hs. celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y a las 15:15hs. mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Regresará a Buenos Aires durante la tarde y a las 20:15hs. encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La última jornada de León XIV en la Argentina será el miércoles 11. A las 8hs. visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde dirigirá un saludo. Luego viajará a Luján, donde a las 10hs. celebrará una misa en la plaza situada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30hs. en el Aeropuerto de Ezeiza. Media hora después, el Papa partirá hacia Lima para iniciar la etapa peruana de su viaje.