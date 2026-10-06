Conflicto con Camioneros en CABA por la recolección de residuos

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó ayer en una audiencia pública que no prevé incluir en los nuevos pliegos el pago de indeminizaciones a recolectores y barrenderos cuando finalicen los contratos.

Previo a la decisión de la gestión de Jorge Macri, Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, encabezó una movilización para reclamar ese pago de indemnizaciones en los contratos del servicio por el período correspondiente entre 2028 y 2038.

En esa línea, el sindicalista exigió la indemnización de aproximadamente 6.000 trabajadores al término de las concesiones y que después vuelvan a ser contratados.

El valor aproximado es de 200 millones de dólares y el jefe del gremio advirtió que harán “lo imposible” para que se efectuen los pagos.

La semana pasada, en una asamblea del gremio, Moyano hijo recalcó: “Nadie nos regaló nada. Todo lo que se conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación”.

LA PROPUESTA DE Macri

Desde la administración porteña plantean que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento del servicio y de la evaluación de los vecinos.

También contempla: seguimiento satelital, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y modificaciones en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada.

El problema se encuentra en las indemnizaciones previstas en los contratos actuales, que fueron extendidas hasta septiembre de 2028: el Sindicato de Camioneros tiene sus dudas respecto de que en el presupuesto de la Ciudad para 2027, que Jorge Macri presentará en la Legislatura porteña, estén incluidas las partidas para otorgar una compensación económica a los 6.000 trabajadores del sector.

En el último pliego licitatorio, cuyo vencimiento se prorrogó hasta septiembre de 2028, dentro del Régimen de Personal Operativo está el ítem “Indemnizaciones Finales”, el cual precisa que “al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”-