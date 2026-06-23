Conflicto con IOMA: familias y profesionales se movilizan este miércoles en La Plata en defensa del empleo inclusivo

La Asociación Civil NUBA convocó a una movilización pacífica frente a la sede central de IOMA, ubicada en la calle 46 entre 12 y 13, para este miércoles 24 de junio a las 11:30 horas. El reclamo busca visibilizar una situación límite que atraviesa la entidad: debido a que la obra social bonaerense no está auditando ni reconociendo sus trámites de manera regular, el Programa de Empleo Inclusivo corre el riesgo inminente de dejar de funcionar, afectando un espacio clave de inserción laboral para la región.

El conflicto central radica en que las autoridades médicas y administrativas no han aprobado las carpetas de solicitud de prestación correspondientes al Programa de Inclusión Laboral que fueron presentadas a principios de año, precisamente en el mes de enero. Esta parálisis administrativa mantiene desamparados a más de 50 jóvenes con discapacidad afiliados a la obra social, interrumpiendo un financiamiento y una cobertura que IOMA venía sosteniendo de forma consecutiva desde el año 2014.

De la jornada de protesta participarán de manera coordinada los propios jóvenes destinatarios del programa, junto a profesionales del área y familiares de los damnificados, quienes confluirán en las puertas del organismo provincial para exigir la pronta resolución de los expedientes. El objetivo de la convocatoria es visibilizar la urgencia del reclamo y lograr que la auditoría médica destrabe las prestaciones de manera inmediata para evitar el cese de actividades de la institución.

Frente a este complejo escenario, desde la comisión directiva de NUBA apelaron a la solidaridad y al acompañamiento de toda la comunidad platense para difundir la problemática. Según explicaron los organizadores, la reactivación de estos trámites representa una necesidad imperiosa para resguardar el derecho a la inclusión socio-laboral de los concurrentes y garantizar la supervivencia de un espacio que trabaja activamente por la equiparación de oportunidades.