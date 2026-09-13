Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Con los comicios de 2027 en la mira

Conformaron el Foro de Concejales de la UCR

Ariel bordaisco presidirá el Foro de concejales radicales/prensa ucr

Por Redacción

Con el objetivo de articular una agenda legislativa común y fortalecer el peso del partido en la Provincia, quedó conformado el Foro de Concejales Radicales bonaerense.

Fue durante un encuentro fundacional se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y quedó encabezado por Ariel Martínez Bordaisco, un edil marplatense que responde al esquema del senador nacional Maximiliano Abad.

La creación de este nuevo espacio de representación busca institucionalizar un ámbito de coordinación permanente entre los ediles de los distintos municipios bonaerenses. La iniciativa apunta a que los concejales asuman un rol de mayor peso político y legislativo, permitiendo fijar posiciones unificadas frente a la coyuntura provincial y superar la fragmentación de los debates distritales.

La bienvenida la dio el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, quien destacó la participación de ediles radicales de todo el territorio bonaerense, y señaló que “ésta actividad está en línea con los objetivos que nos trazamos al asumir el Comité Provincia, que es trabajar para que el radicalismo tenga candidatos en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires”.

“El espacio buscará ser un instrumento para ordenar la interna partidaria, recuperar a los sectores que se alejaron y proyectar candidaturas competitivas con miras a las elecciones de 2027”, dijo por su parte Bordaisco.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?