Conformaron el Foro de Concejales de la UCR

Con el objetivo de articular una agenda legislativa común y fortalecer el peso del partido en la Provincia, quedó conformado el Foro de Concejales Radicales bonaerense.

Fue durante un encuentro fundacional se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y quedó encabezado por Ariel Martínez Bordaisco, un edil marplatense que responde al esquema del senador nacional Maximiliano Abad.

La creación de este nuevo espacio de representación busca institucionalizar un ámbito de coordinación permanente entre los ediles de los distintos municipios bonaerenses. La iniciativa apunta a que los concejales asuman un rol de mayor peso político y legislativo, permitiendo fijar posiciones unificadas frente a la coyuntura provincial y superar la fragmentación de los debates distritales.

La bienvenida la dio el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, quien destacó la participación de ediles radicales de todo el territorio bonaerense, y señaló que “ésta actividad está en línea con los objetivos que nos trazamos al asumir el Comité Provincia, que es trabajar para que el radicalismo tenga candidatos en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires”.

“El espacio buscará ser un instrumento para ordenar la interna partidaria, recuperar a los sectores que se alejaron y proyectar candidaturas competitivas con miras a las elecciones de 2027”, dijo por su parte Bordaisco.