El Gobierno bonaerense pondrá en marcha un nuevo mecanismo de control sobre las empresas y empleadores de todo el territorio provincial. A partir de enero de 2027, deberán presentar una declaración jurada digital con información detallada sobre los salarios que pagan, las jornadas laborales y los recibos de sueldo de sus trabajadores.

La medida fue establecida mediante la Resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa, y publicada este viernes en el Boletín Oficial. El nuevo sistema se denomina Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.) y apunta a fortalecer las inspecciones y detectar posibles incumplimientos de la legislación laboral.

Según el cronograma oficial, los empleadores podrán comenzar a utilizarlo voluntariamente durante diciembre de 2026, mientras que desde el período correspondiente a enero de 2027 su presentación será obligatoria.

El régimen alcanzará a quienes tengan domicilio legal o fiscal en la provincia de Buenos Aires, sean titulares o exploten establecimientos dentro del territorio bonaerense o cuenten con trabajadores que desarrollen tareas en la jurisdicción.

Qué información deberán presentar los empleadores

El formulario tendrá carácter de declaración jurada y deberá completarse mensualmente a través del Portal de Trabajo de la Provincia. Entre los datos requeridos figurarán el período de liquidación, el monto total de los salarios abonados y el detalle de los conceptos remunerativos, no remunerativos y los importes netos percibidos por los empleados.

También deberán informar cuál es el mecanismo utilizado para controlar las jornadas laborales y adjuntar los recibos de sueldo de todo el personal alcanzado por la medida.

A su vez, tendrán que incorporar los comprobantes que acrediten el depósito de los haberes en las cuentas bancarias de los trabajadores.

En aquellos establecimientos donde existan acuerdos individuales, plurindividuales o colectivos vinculados con jornadas especiales, compensaciones de horas extraordinarias, bancos de horas o descansos compensatorios, también deberán presentar esos documentos.

Más controles y posibles sanciones

Desde el Ministerio de Trabajo explicaron que el objetivo es contar con información sistematizada para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, incluso antes de realizar una inspección presencial en un establecimiento.

Entre las irregularidades que buscará detectar el sistema aparecen los incumplimientos de las jornadas y los descansos mínimos, pagos parciales o fuera de término, omisión de conceptos remunerativos, falta de entrega de recibos y posibles casos de subfacturación salarial.

La herramienta también permitirá avanzar con inspecciones virtuales, automatizar procedimientos y mejorar la planificación de los operativos de fiscalización en los distintos municipios bonaerenses.

La resolución contempla sanciones ante la falta de presentación del formulario, la entrega de información falsa o la detección de incumplimientos laborales. En esos casos, podrán aplicarse las penalidades previstas en la Ley provincial 10.149, su decreto reglamentario y el Pacto Federal del Trabajo.

El trámite será gratuito y se incorporará a las herramientas digitales que ya utiliza la cartera laboral, como el Portal de Trabajo y el Sistema de Trabajo Digital Bonaerense (SITRADIB).