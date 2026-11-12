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Política y Economía

Convocaron a una reunión de comisión para debatir la suspensión de las PASO

El oficialismo quiere que se debata antes de fin de mes

Por Redacción

La Libertad Avanza (LLA) convocó para el próximo martes a una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, para debatir el proyecto de reforma electoral que tiene como eje central la suspensión de las elecciones PASO, según informaron fuentes parlamentarias.

El oficialismo apuesta a emitir dictamen con el respaldo de los bloques aliados para poder debatir y aprobar la iniciativa en la última sesión del actual período ordinario, que se realizará el 26 de noviembre.

El Gobierno viene manteniendo conversaciones con los bloques aliados para conseguir los votos favorables, 37 en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados, que son necesarios para la sanción del proyecto.

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