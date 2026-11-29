Las cooperativas y distribuidoras eléctricas bonaerenses atraviesan una crítica situación económica y financiera, debido al atraso tarifario y la falta de previsibilidad regulatoria para recomponer sus ingresos, que afecta en particular a unas 200 cooperativas.

Las mismas prestan servicios en el interior de la provincia de Buenos Aires y que desde hace años advierten sobre el desfasaje entre los ingresos tarifarios y los costos necesarios para garantizar el suministro.

El sector enfrenta dificultades crecientes para afrontar costos operativos, mantener redes, cumplir con proveedores de energía y realizar inversiones en infraestructura, en un contexto marcado por la demora en la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD).

Ese componente de la tarifa está destinado a cubrir gastos de personal, operación, mantenimiento e inversiones, por lo que su insuficiencia compromete la capacidad de las cooperativas y distribuidoras para sostener la prestación del servicio y acompañar el crecimiento de la demanda residencial y productiva.

Durante 2026, la discusión tarifaria sumó tensión política dentro del oficialismo bonaerense, a partir de cuestionamientos de referentes de La Cámpora a las actualizaciones impulsadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, conducido por Gabriel Katopodis.

El conflicto tuvo un punto de fuerte tensión en septiembre, cuando, a partir de una presentación del defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca dictó una medida cautelar que suspendió los incrementos autorizados por la Resolución 585/2026.