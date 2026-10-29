Coordinación con Trump bajo una estricta reserva

Tras la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, el Gobierno admitió que coordinó el operativo con la administración de Donald Trump bajo estricta reserva, al punto de que varios integrantes del Poder Ejecutivo desconocían los planes.

“Milei estaba al tanto, pero el resto no. Trabajó en coordinación con Trump”, sostuvo un funcionario, luego de que la cuenta oficial de Migraciones en X publicara que la familia ingresó al país por el paso fronterizo del puente internacional Tancredo Neves.

Mientras, dirigentes y militantes libertarios multiplicaron en redes sociales los mensajes que atribuían el operativo al asesor presidencial, Santiago Caputo, quien siguió de cerca, en Iguazú, la salida del líder del Partido Liberal (PL).

Varios integrantes del Poder Ejecutivo argentino desconocían los planes trazados para la familia Bolsonaro. Algunos incluso desmentían públicamente las versiones sobre el tema, como ocurrió con el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Un importante funcionario llegó a comentarles el martes por la tarde a los suyos que Bolsonaro, su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, habían partido hacia Estados Unidos vía Paraguay, una versión que quedó descartada durante la madrugada de ayer.

La repercusión del operativo en las redes sociales generó cierto malestar en la cúpula del poder que prefería mantener el bajo perfil tras el operativo. “Nos estamos comiendo la peli de los Peaky Blinders. Tenemos que tener las reglas más claras”, planteó una fuente con despacho en Balcarce 50.

Lo cierto es que el traslado se concretó cuando el Gobierno todavía no había resuelto si concedería asilo al candidato de derecha, derrotado el domingo en las elecciones brasileñas.

IMPACTO EN LA RELACIÓN CON EL BRASIL GOBERNADO POR LULA

En Casa Rosada descuentan que la operación tendrá un impacto directo en el vínculo, ya deteriorado, con Brasil.

El episodio se suma al silencio de Milei por el triunfo en las urnas de Lula y a la decisión de ambos mandatarios de retirar a los embajadores.