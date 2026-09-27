Córdoba inauguró una nueva circunvalación estratégica para el transporte y la producción

La Provincia habilitó un tramo de 7,1 kilómetros que conecta las rutas Provincial 4 y Nacional 9. La obra demandó una inversión de $15.690 millones y permitirá desviar más de 3.300 camiones diarios de las zonas urbanas. Llaryora reclamó que los recursos provenientes de las retenciones vuelvan al interior productivo en infraestructura.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, inauguró este sábado un nuevo tramo de la circunvalación sudeste de Villa María y Villa Nueva, una obra estratégica para mejorar la circulación del transporte de cargas y fortalecer la infraestructura vial en una de las principales regiones productivas del centro del país.

El nuevo corredor tiene una extensión de 7,1 kilómetros, conecta la Ruta Provincial 4 con la Ruta Nacional 9 y da continuidad al anillo vial de ambas ciudades. Su habilitación permitirá que buena parte del tránsito pesado que atraviesa la región pueda evitar las zonas urbanas, mejorando los tiempos de circulación y las condiciones de seguridad vial.

“Se trata de una obra icónica. Los que estamos acá estamos haciendo historia. Es una de las obras más importantes que hoy se inaugura en la Argentina”, afirmó Llaryora durante el acto.

La nueva infraestructura adquiere especial relevancia por su ubicación dentro de un corredor atravesado diariamente por el transporte vinculado a la actividad productiva. Según señaló el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, más de 3.300 camiones circulan cada día por el sector.

“No es solo cemento. Esta obra va a agilizar el paso, le va a permitir economizar minutos de vida a cada uno de los que pasa y va a permitir evitar accidentes también. Va a salvar vidas”, sostuvo el gobernador.

Infraestructura para el interior productivo

Durante la inauguración, Llaryora vinculó la ejecución de infraestructura vial con el aporte que realizan las provincias productivas a través de los derechos de exportación y reclamó que una mayor proporción de esos recursos se traduzca en obras.

“Estas obras las tendría que hacer la Nación con las retenciones que se llevan. Tendríamos que estar llenos de obra en el interior productivo”, expresó.

En ese marco, el mandatario destacó la decisión de Córdoba de sostener la inversión en infraestructura y planteó la necesidad de mantener una agenda de desarrollo más allá de las diferencias políticas.

“Sigamos trabajando juntos, más allá del partido, más allá de la religión, más allá de las posiciones que podamos tener. El valor de Córdoba es que no ha entrado el odio ni en la división. Nosotros no construimos trincheras, construimos puentes y progreso”, señaló.

Una inversión de $15.690 millones

La circunvalación fue ejecutada por la Dirección de Vialidad Provincial y demandó una inversión de $15.690 millones. Beneficiará directamente a unos 125.000 habitantes de Villa María, Villa Nueva y su zona de influencia.

Durante su construcción participaron 120 trabajadores, entre empleos directos e indirectos.

El trazado cuenta con una calzada de 7,30 metros de ancho y banquinas de tres metros. La infraestructura incluye un puente para atravesar a distinto nivel la Ruta Provincial 2, otro sobre el río Ctalamochita y una rotonda de tres ramas en la intersección con la Ruta Nacional 9.

Accastello recordó que la circunvalación era una obra esperada desde hacía tres décadas y destacó su impacto sobre la producción y la seguridad vial.

Por su parte, el intendente de Villa Nueva, Ignacio Tagni, destacó el carácter regional de la nueva infraestructura: “Esto es seguridad. Por acá pasa el transporte, el sector productivo, los turistas, el trabajo. Y hoy no solamente estamos inaugurando una circunvalación, sino que estamos abriendo el futuro de toda una región”.

Más obras sobre el corredor Córdoba–Rosario

La inauguración se complementa con otra intervención vial que la Provincia lleva adelante en la zona: la duplicación de calzada de la Ruta Provincial 2, en un tramo de 5,34 kilómetros que conectará el acceso a Villa María con la autopista Córdoba–Rosario.

Los trabajos registran un avance del 38,14% y contemplan dos calzadas separadas por una mediana, una rotonda, dos intersecciones de retorno, iluminación en toda su extensión, obras de drenaje y señalización.

Con ambas intervenciones, la Provincia busca mejorar la conectividad de Villa María y Villa Nueva con los principales corredores nacionales y agilizar el movimiento de cargas en una región de fuerte actividad productiva.