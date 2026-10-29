CRA impulsa una red federal para asistir a productores afectados por El Niño

En distintas regiones del país afectadas por las inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) trabaja en una red federal de contención para acompañar a los productores que atraviesan dificultades. La iniciativa fue anunciada por el presidente de la entidad, Carlos Castagnani, durante ArgenCarne, la exposición de la industria cárnica realizada en Río Cuarto.

El dirigente explicó que la organización mantiene conversaciones con autoridades nacionales para promover medidas de emergencia. Uno de los principales problemas es el de los productores que deben sacar y vender anticipadamente sus animales porque los campos anegados ya no les permiten mantener la hacienda.

“Estamos hablando de una venta forzosa, no de una decisión comercial voluntaria”, remarcó Castagnani. En ese contexto, propuso evaluar mecanismos tributarios que contemplen las consecuencias de la emergencia, incluido el tratamiento del Impuesto a las Ganancias, para evitar que las pérdidas productivas se agraven con una carga fiscal extraordinaria.

La red federal prevé poner a disposición las sociedades rurales de todo el país para colaborar con instalaciones, logística, alimentos e insumos, de acuerdo con las necesidades de cada zona. “Como lo hicimos durante la pandemia, queremos demostrar que la solidaridad entre productores se transforma en hechos cuando más se necesita. Esa es la esencia de una entidad verdaderamente federal”, expresó el titular de CRA.

Riesgo para la ganadería del Litoral

La evolución del fenómeno climático mantiene en alerta a los establecimientos ganaderos del Litoral, ante las previsiones de lluvias superiores a las habituales durante la primavera. En una jornada técnica organizada por la Región CREA Litoral Sur, especialistas analizaron los riesgos de anegamientos y las estrategias para reducir las pérdidas.

Un relevamiento georreferenciado presentado durante el encuentro estimó que el 21% del stock bovino nacional se encuentra en departamentos con alto riesgo de inundaciones. Entre las categorías más expuestas aparecen los novillos y novillitos, de los cuales entre el 25% y el 30% se ubica en zonas vulnerables. Para vacas, vaquillonas y terneros, la proporción ronda el 20%.

La situación resulta especialmente delicada en Entre Ríos, donde se contabiliza un millón de cabezas de ganado en departamentos con elevado riesgo hídrico. Según los datos expuestos, el 54% de los novillos y el 44% de los novillitos de esa provincia se encuentran en áreas susceptibles a las crecientes.

Frente a este escenario, la red impulsada por CRA busca facilitar la colaboración entre productores y brindar respuestas concretas a quienes deben trasladar sus animales o afrontar dificultades para sostener la actividad durante la emergencia.