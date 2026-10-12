Crece la informalidad laboral en el Conurbano

El 70,2% de los trabajadores por cuenta propia en el Conurbano bonaerense lo hace en la informalidad. El dato supera al promedio de la población urbana de todo el país, donde el cuentapropismo informal representa el 65,8%. Y es, a su vez, ampliamiente superior al porcentaje que afecta a los asalariados, donde la falta de aportes jubilatorios alcanza el 37,9%. En tanto que entre todo el universo de trabajadores, la informalidad promedio es de 45%.

Los datos corresponden al segundo trimestre de este año y surgen de un informe del Observatorio Económico Social de la Universidad de Rosario, elaborado en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

Entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo de 2026, los cuentapropistas pasaron de representar el 22,6% al 25,5% de los ocupados, mientras que la participación de los asalariados cayó del 73,7% al 70,5%. En ese período, la informalidad general subió del 41,4% al 45%.

El estudio de Germán Tessmer y Bárbara Boggiano detectó una tendencia creciente desde fines de 2016. Aún entre los asalariados, la informalidad pasó del 33,6% al 37,9%.

Brechas por región

Con datos del primer trimestre de 2026, Formosa registra la mayor informalidad entre los cuentapropistas, con el 87,9%. Le siguen Gran Tucumán y Tafí Viejo (87,6%), Santiago del Estero y La Banda (87,5%), Gran Resistencia (84%) y Gran San Juan (83%). En el otro extremo está la ciudad de Buenos Aires, con el 32,8%.

Al considerar a todos los ocupados (asalariados e independientes), el Gran San Juan presenta la tasa de informalidad más alta, con el 60,9%, seguido por Gran Tucumán y Tafí Viejo (56,2%) y Santiago del Estero y La Banda (55,1%). En el área metropolitana llega al 47,5% en el Conurbano, frente al 26% en Capital Federal.

Los sectores más afectados

El servicio doméstico encabeza las actividades con mayor informalidad, con el 77,4%, seguido por construcción (76,2%), gastronomía y hoteles (63,9%) y el comercio (54,7%).

Sin embargo, el cuentapropismo no siempre equivale a trabajo no registrado. En los servicios de información y comunicación, la informalidad es del 33,9%, mientras que en las actividades profesionales, científicas y técnicas alcanza el 19,2%. Según el informe, el trabajo independiente informal se concentra sobre todo en oficios, comercios y servicios personales.

Para Paul Segal, economista del IAE Business School, gobiernos, empresas y trabajadores conviven con la informalidad por distintos motivos, entre ellos la necesidad de sostener el empleo y la flexibilidad. “La esperanza de que la informalidad se solucione depende de la inversión, del crecimiento y del tipo de crecimiento”, advierte y concluye: “No hay país que crezca sin un buen nivel de inversión pública”.