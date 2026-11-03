Crece la informalidad y cae el empleo registrado

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei fue presentada como una herramienta para incentivar la contratación y promover el empleo registrado, pero los primeros datos posteriores a su sanción muestran un escenario marcado por la pérdida de puestos de trabajo formales, el crecimiento de la informalidad y el cierre de empresas.

El propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció que no está conforme con la respuesta de los empresarios frente a los cambios aprobados.

La denominada Ley 27.802 de modernización laboral fue sancionada en marzo de 2026. Desde entonces, los puestos de trabajo registrados disminuyeron un 0,9%, según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En junio, las nuevas incorporaciones al empleo representaron apenas el 1,6% del total de trabajadores ocupados, el nivel más bajo de la serie. En agosto, el indicador mostró una recuperación y llegó al 1,8%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo. Sin embargo, todavía se encuentra por debajo del 2% registrado en febrero, antes de la sanción de la reforma. Además, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) publicó que la informalidad se incrementó 1,8 puntos porcentuales, pasó del 43,2% al 45% de la población ocupada entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026.

Por su parte, el Monitor de la Reforma Laboral realizado por el Instituto Argentina Grande advirtió que el empleo privado registrado lleva 13 meses en caída y que desde el inicio de la gestión de Milei, la pérdida acumulada alcanza los 241.200 puestos de trabajo. Al mismo tiempo, señaló que más de 6 millones de personas trabajan actualmente en la informalidad y se estima que durante el último año se sumaron 348.000 puestos informales, principalmente en actividades por cuenta propia.

Ese relevamiento concluye además que las medidas incorporadas por la reforma, como la extensión del período de prueba y el banco de horas, no parecen haber alcanzado el objetivo de incentivar las contrataciones formales.

CONTRA LOS EMPRESARIOS

En el Gobierno le apuntan al empresariado. “No estoy conforme con la respuesta de los empresarios con la reforma laboral”, admitió el propio Sturzenegger.

También lamentó lo que pasó con la ultraactividad, el mecanismo por el cual las cláusulas de un convenio continúan vigentes una vez vencido su plazo, hasta que sean reemplazadas por un nuevo acuerdo.

“Ahora todos los convenios que se firman son iguales, porque nadie se quiere pelear, todo el mundo quiere que el Estado te resuelva el problema por vos”, se quejó.

El extitular del Banco Central aprovechó además para hablar de los cambios profundos del mercado laboral que dejó la pandemia. “Hay un cambio en el mercado laboral y hay mucha gente que elige la modalidad mucho más flexible”, señaló.

LA SUBA DE LA DESOCUPACIÓN

A este escenario se suma el aumento de la desocupación. En el segundo trimestre de 2026, la tasa llegó al 7,9%, frente al 7,6% registrado en igual período del año anterior, según datos del INDEC. También subió respecto del trimestre previo y alcanzó el nivel más alto desde que Milei asumió la Presidencia.

En el sector privado, la situación del empleo formal también muestra un retroceso. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) registró una pérdida de 12.700 puestos en el último período analizado, equivalente a una caída del 0,2%. El total quedó en torno a los 6,1 millones de trabajadores y acumula 14 meses consecutivos de contracción.

Desde noviembre de 2023, el sector perdió alrededor de 266.000 puestos de trabajo, una reducción del 4,2%. De acuerdo con el estudio, la cantidad de trabajadores se encuentra en niveles similares a los de mayo de 2014.

Además, mientras la economía acumuló un crecimiento neto del 2,2% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el empleo asalariado privado cayó más del 4% durante el mismo período. En materia salarial, el salario mínimo no registró una recuperación real en septiembre y acumula una pérdida del 40,8% desde noviembre de 2023. Por su parte, la remuneración promedio de los trabajadores registrados privados cayó un 0,4% en julio, aunque en agosto habría mostrado una mejora real del 1,3%.