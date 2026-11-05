Crece la tensión en el PJ por la reelección de intendentes

La interna del peronismo se sigue agitando en sintonía con el debate cada vez acentuado en torno de las reelecciones de los intendentes. Axel Kicillof las reclama, los jefes comunales de su sector las empujan y el massismo las rechaza y lanza desafíos al propio Gobernador.

El miércoles, apenas concluida la reunión del PJ bonaerense. Kicillof insistió en que el proyecto que presentó la senadora Ayelén Durán se apruebe en la Legislatura. Y ayer, el massismo, que había protagonizado una polémica de altísimo voltaje con el intendente kicillofista de Ensenada, Mario Secco, salió a desafiarlo.

"También es importante no escaparle a las circunstancias que están sucediendo. Hay un proyecto presentado por una legisladora del MDF en el Senado el año pasado, que hoy se encuentra en una comisión presidida por Germán Lago del MDF. No hay ningún representante del Frente Renovador en esa comisión, con lo cual el primer paso es que abran la discusión en esa comisión", planteó el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera.

El legislador insistió en la posición histórica del Frente Renovador en contra de las reelecciones indefinidas. "En todo caso podés no coincidir, pero es algo que viene pregonando el Frente Renovador y el propio Sergio desde hace muchísimos años", señaló.

A pocas horas de esas definiciones apareció en escena Andrés Watson, el intendente de Florencio Varela y uno de los que no podría presentarse a la reelección el año que viene. En un acto en su distrito con Kicillof de ladero. “Creo que es el pueblo el que tiene que elegir, no un grupo de legisladores”, sostuvo.

“Depende del acuerdo de muchos compañeros, pero aquí hay un hombre que nada más y nada menos es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ya dijo cuál era su decisión. Después dependerá de que cada uno de los que tenga poder de decisión pueda pensar en que es inconstitucional que 80 intendentes e intendentas de distintos partidos sean sacado de las listas”, añadió.

Si la ley actual que limita los mandatos a dos consecutivos no se modifica, cerca de 80 jefes comunales no podrán volver a presentarse. Kicillof quiere la vuelta de las reelecciones indefinidas, pero en la Legislatura hay una fuerte resistencia dentro del peronismo porque el massismo las rechaza y el kirchnerismo duro busca meter otros temas en ese debate.

Mientras tanto, la tensión -y la presión de los propios interesados- va en aumento.