Crecen 11% los juicios por riesgos del trabajo

En agosto de 2026 se iniciaron 14.966 juicios por accidentes de trabajo, un aumento interanual de 11,3 por ciento. Y en lo que va del año ya se acumulan 87.553 nuevas demandas en la Justicia, de acuerdo con nuevas estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) que proyectan un nuevo récord de litigiosidad para el año 2026.

El registro de agosto se posiciona como el segundo valor más alto desde la creación del sistema, solo por debajo del pico histórico registrado en marzo de 2017, justo antes de la puesta en marcha de la legislación que sigue en vigencia hasta el día de hoy.

Con este ritmo, en los últimos 12 meses se notificaron casi 137 mil juicios, lo que representa un promedio superior a las 11.400 demandas mensuales. Esta aceleración de la dinámica lleva a pronosticar que a fin de año se volvería a romper un récord y que el sistema habrá absorbido más de 138 mil demandas.

EL CASO SANTA FE

El impacto de este incremento encuentra sus principales focos en los grandes distritos. La provincia de Buenos Aires registró su máximo histórico al quebrar la barrera de los 6.000 juicios mensuales y alcanzó una variación interanual de 16 por ciento. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires se mantiene como la segunda jurisdicción con mayor ingreso de causas en el año: creció 4,2 por ciento frente a los primeros ocho meses de 2025.

Sin embargo, el caso más resonante es el de Santa Fe, que por segundo mes consecutivo logró superar a Ciudad de Buenos Aires en el volumen de ingresos. La provincia alcanzó en agosto su mayor registro histórico con 2.731 nuevos juicios y marcó un fuerte crecimiento interanual de 24,8 por ciento.

En ese contexto, al observar el mapa nacional y analizar las principales jurisdicciones, las que presentaron mayores variaciones en el volumen de juicios durante los últimos doce meses fueron Entre Ríos, Santa Fe y la Ciudad.

Dentro de las nueve plazas con mayor cantidad de demandas, Entre Ríos encabeza la escalada: arrojó un aumento de 38 por ciento en el acumulado móvil entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.

Por su parte, Córdoba registró un aumento de 28 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado y más de cien por ciento respecto a julio de 2026, en el contexto de feria judicial que se corresponden a esa época del año.