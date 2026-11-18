El Índice de Confianza al Consumidor (ICC) subió 0,81% en octubre, aunque con relación al mismo mes del año pasado se encuentra 1,9% por debajo.

El ICC avanzó a 41,52 puntos frente a los 41,18 puntos alcanzados en septiembre.

El desempeño del mes estuvo determinado por variaciones dispares entre sus distintos componentes.

El subíndice de Bienes Durables e Inmuebles encabezó los aumentos con un avance del 8,77% respecto a septiembre.

En contraste, los demás componentes mostraron retrocesos: el indicador de Situación Personal disminuyó 2,59% y el de Situación Macroeconómica retrocedió 1,57%.

Al analizar la distribución según el horizonte de tiempo, la medición expuso que “las Condiciones Presentes registraron un aumento de 5,88%, mientras que las Expectativas Futuras mostraron una disminución de 2,61%”.

Los datos provienen del informe mensual elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

El trabajo de campo se desarrolló entre el 5 y el 16 de octubre de 2026 mediante un sistema telefónico sobre un total de 1.000 casos representativos de los principales centros urbanos del país, con un margen de error estadístico de +/- 3,5%.

POR REGIONES

En la división por regiones geográficas, el reporte señala que “el aumento se observó en CABA (+6,77%), mientras que las disminuciones se observaron en el GBA (-0,14%) y el Interior (-0,25%)”.

A nivel de valores absolutos, el Interior de la Argentina mantuvo el índice más alto con 46,00 puntos, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró 39,68 puntos y el Gran Buenos Aires contabilizó el nivel más bajo, con 39,49 puntos.

Respecto a la capacidad de ingresos de los hogares, el estudio evidenció un comportamiento desigual. En los sectores de ingresos altos, la confianza tuvo una suba del 1,99%, alcanzando los 41,76 puntos.

Por el contrario, en los estratos de menores ingresos se registró un descenso del 1,30%, cerrando en 40,75 puntos.

En la categoría de bienes durables dentro de este último grupo, la intención de compra de electrodomésticos creció 20,44% intermensual.

En cuanto a la evolución histórica reciente del indicador, la publicación destaca que “desde el piso alcanzado en enero de 2024 -tras las primeras medidas del presidente Milei-, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 16,63%”.