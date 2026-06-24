Creció la economía: el PBI subió 2,3% interanual

El Producto Bruto Interno (PBI) arrojó una variación interanual del 2,3% en el primer trimestre de 2026, al tiempo que mostró una leve mejora de 0,7% frente al cuarto trimestre de 2025.

El informe de avance del nivel de actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indicó que las exportaciones fueron el segmento con el mayor aumento trimestre contra trimestre, al avanzar un 9,8%. Por el lado de la oferta, el Indec informó que en la comparación interanual, los sectores de actividad con mayor alza fueron Pesca (27,5%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (18,1%) y Explotación de minas y canteras (12,3%).

Mientras que la industria manufacturera (-1,7%) y la administración pública (-1,4%) fueron los dos sectores de mayor caída y le restaron 0,3 puntos porcentuales (p. p.) al PBI.

Así, la actividad económica logró comenzar el año con una nueva expansión. El último dato sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) había arrojado un alza de 5,5% interanual en marzo.

Del lado de la demanda, por detrás de las exportaciones se ubicó el crecimiento del consumo privado (2,7%), impulsado en buena parte por el aumento de los bienes importados (bienes de consumo final y automóviles).

El incremento interanual del PBI es el resultado de la suma entre las mediciones que el Indec hace del consumo (público y privado), la inversión y las exportaciones. A eso se le restan las importaciones.

De acuerdo con los datos publicados este martes, en la comparación interanual del primer trimestre el desempeño de esos indicadores fue el siguiente: el consumo privado creció 2,7%, mientras que el público cayó 0,9%. La inversión bruta en capital fijo retrocedió 11,2%. Las exportaciones aumentaron 9,8%. Las importaciones cayeron 7,5%.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el “nuevo récord histórico” en la serie desestacionalizada como en el indicador tendencia-ciclo, el cual creció por octavo trimestre consecutivo, “reflejando la robustez del ciclo expansivo que atraviesa la economía”.

OFERTA

Otros sectores con las mayores subas dentro de la oferta. fueron la intermediación financiera (7,5%), Hogares privados con servicio doméstico (6,3%) y Hoteles y restaurantes (2,8%). En este último, el crecimiento se vio traccionado por el empleo informal.

De esta manera, doce de los dieciséis sectores del PBI se expandieron durante el período enero-marzo.

A contramano se ubicaron la electricidad, gas y agua (-1,1%) y el consumo mayorista y minorista (-0,3%).

La industria sigue siendo el sector más golpeado en términos generales, dado que no logra repuntar y muestra un sendero decreciente. Si bien hay sectores que registran avances, el incremento no alcanza para traccionar al resto de los rubros.

La oferta global retrocedió 0,1% interanual, como consecuencia del aumento del PBI y la variación negativa de 7,5% en las importaciones de bienes y servicios reales.

En la demanda global se registró un incremento de 9,8% en el consumo privado (2,7%), y una variación negativa de 0,9% en el consumo público.