Acceder a un crédito personal en Argentina implica afrontar un costo que va mucho más allá de los intereses y las tasas que fija cada entidad financiera. La superposición de impuestos nacionales, provinciales y municipales convierte al país en el que aplica la mayor carga tributaria sobre este tipo de financiamiento, de acuerdo con un relevamiento que comparó la situación de 30 economías.

El estudio, elaborado por la consultora BDO Argentina para la ONG Lógica, determinó que los gravámenes encarecen un 39% el costo financiero de los préstamos para individuos. En términos concretos, por cada $1.000 que representa el costo de la cuota, el tomador termina pagando alrededor de $1.400. De esa diferencia, casi $400 corresponden a impuestos.

La investigación incluyó países que, en conjunto, representan el 84% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y analizó cuatro tributos que inciden directamente sobre los créditos: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y las tasas municipales.

Argentina es el único país que aplica los cuatro impuestos sobre los créditos

Uno de los principales aspectos que destaca el relevamiento es la acumulación de gravámenes. Argentina es la única de las 30 economías analizadas que aplica simultáneamente IVA, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales sobre los préstamos personales.

En los demás países la combinación es diferente: China aplica tres de esos tributos; Colombia, Turquía e Italia cobran dos; otros 11 países aplican solamente uno, mientras que 14 no utilizan ninguno de los cuatro impuestos considerados.

Las diferencias también se observan al comparar la carga total. Con un recargo del 39%, Argentina supera en un 30% a Turquía, que ocupa el segundo lugar con una carga del 30%, y en un 80% a Uruguay, tercero con el 22%. El promedio de los otros 29 países relevados es del 3,33%, más de once veces inferior al registrado en el mercado local.

El informe de BDO también identificó a 20 países en los que estos gravámenes tienen una incidencia del 0% sobre los intereses de los créditos personales. Entre ellos aparecen Alemania, Australia, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Japón, Perú, Reino Unido y Suiza.

La comparación muestra que 23 de las economías relevadas no aplican IVA sobre este tipo de préstamos, 26 no cobran Ingresos Brutos, 21 no utilizan el impuesto de Sellos y 27 no aplican tasas municipales sobre los intereses.

Cuánto representan el IVA, Ingresos Brutos y las tasas municipales

El desglose de los tributos ubica a Argentina entre los países con las alícuotas más elevadas en varios de los conceptos analizados. En el caso del IVA, el país ocupa el segundo lugar, con una tasa del 21%, apenas por debajo de Uruguay, que aplica el 22%. México aparece después, con el 16%.

En Ingresos Brutos, Argentina también se ubica en la segunda posición, con una percepción promedio del 8,75%. Turquía encabeza ese apartado con el 15%, seguida por Italia, con el 4,90%, y Francia, con el 0,31%.

La situación es más desfavorable en los gravámenes locales. Argentina lidera el ranking de tasas municipales, con un promedio del 4,12% sobre los intereses de los préstamos. Detrás se encuentran Colombia, con el 1,61%, y China, con el 0,72%. También ocupa el primer puesto en el impuesto de Sellos aplicado sobre el capital financiado, con una tasa promedio del 1,33%. En ese apartado, Chile registra un 0,79% e Italia, un 0,25%.

De acuerdo con el detalle presentado por el estudio, de los casi $400 que se agregan por cada $1.000 de costo financiero, alrededor de $240 corresponden al IVA, $100 a Ingresos Brutos y $50 a tasas municipales. El impuesto de Sellos se calcula sobre el capital del crédito.

El peso de los impuestos en la recaudación de provincias y municipios

El relevamiento también analizó cómo se distribuye el dinero que se recauda a partir de los impuestos aplicados sobre los intereses de los préstamos. De cada $100 que se pagan por esos conceptos, $69 quedan en manos de las provincias y los municipios. Ese monto se compone de $31 correspondientes a la porción del IVA que se coparticipa, $26 de Ingresos Brutos provinciales y $12 de tasas municipales. Los $31 restantes quedan en la Nación. A esa distribución se suma el impuesto de Sellos, cuya recaudación corresponde íntegramente a las provincias.

Los autores del informe evaluaron, además, qué ocurriría si se eliminaran Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre los intereses de los créditos. Según el cálculo, Argentina dejaría el primer puesto y pasaría al tercer lugar del ranking de carga impositiva. Las provincias conservarían los recursos que reciben a través de la coparticipación del IVA.

Qué dijeron desde BDO y la ONG Lógica sobre el costo del crédito

Alberto Mastandrea, socio líder de Impuestos de BDO Argentina, puso el foco en la superposición de tributos que caracteriza al sistema local. “Argentina tiene la carga fiscal más alta; pero lo más llamativo es la superposición de impuestos”, sostuvo. También explicó que, mientras en buena parte del mundo se busca desgravar el crédito, en el país se acumulan distintos gravámenes sobre una misma operación.

Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, vinculó la elevada presión impositiva con las dificultades para ampliar el financiamiento a las personas. Como ejemplo, señaló que Chile tiene nueve veces más préstamos a individuos que Argentina y consideró que los impuestos explican buena parte de esa diferencia. Según su planteo, el encarecimiento del financiamiento termina dejando sin concretar decisiones de consumo e inversión familiar, como la compra de una moto o un auto, la ampliación de una vivienda o la puesta en marcha de un proyecto.

Olivero Vila también afirmó que se trata del quinto informe que ubica a Argentina entre los países con mayor presión tributaria, después de relevamientos elaborados por el Banco Mundial, IMD, Adam Smith Foundation y la Unión Industrial Argentina (UIA), aunque con metodologías y sectores diferentes.

El impacto de los impuestos en un escenario de bajo crédito

Los resultados del estudio se conocen en un contexto de elevada morosidad y demanda interna débil, en el que el crédito en pesos todavía no muestra señales sostenidas de recuperación, pese a la mejora real registrada durante los dos meses anteriores.

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, también se refirió al impacto de los impuestos sobre el financiamiento. Durante las Jornadas Monetarias y Bancarias señaló que una parte del encarecimiento de los préstamos responde a la carga tributaria y sostuvo que “impulsar el crédito requiere colaboración de la política fiscal”.

Otros relevamientos y declaraciones de referentes del sector financiero habían advertido sobre el peso de los tributos en el costo de los préstamos. Un informe de agosto de Ieral, de la Fundación Mediterránea, calculó que la carga tributaria representa el 27,1% del costo financiero total de los créditos personales, el 28,2% en tarjetas de crédito, el 28,7% en préstamos a empresas y el 10,3% en los hipotecarios.

También el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había cuestionado la incidencia de los impuestos sobre la intermediación financiera y señalado que en Argentina su peso es particularmente elevado. En junio, el titular de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, reclamó una reducción de la carga tributaria sobre el sistema.

Para los responsables del relevamiento de BDO y Lógica, reducir los impuestos que recaen sobre los préstamos es una de las condiciones para ampliar el acceso al financiamiento. La discusión involucra tanto a las entidades financieras como a los distintos niveles del Estado, en un escenario en el que el costo tributario aparece como uno de los factores que encarecen el crédito para las personas.