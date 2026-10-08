Crisis en San Nicolás: las ventas de electrodomésticos caen y crece la cautela de los consumidores

La actividad comercial de San Nicolás atraviesa un escenario de retracción marcado por la caída de las ventas, la pérdida de poder adquisitivo y los altos costos de mantenimiento, una situación que afecta especialmente al sector de electrodomésticos y productos de línea blanca y también repercute en el empleo.

Desde la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás, Balastar Schubert, referente de Relaciones Institucionales, describió el panorama y señaló que la problemática alcanza a distintos sectores. “La situación en el sector de electrodomésticos, que también se extiende al comercio en general como calzado, indumentaria y demás rubros del comercio minorista, está muy retraída y las ventas, deprimidas”, advirtió a EL NORTE.

Según explicó, se trata de actividades que tienen un fuerte impacto en el mercado laboral. “Son los sectores, junto con la industria y la construcción, que mayor empleo y mano de obra generan. Se están viendo muy afectados por el deterioro del poder de compra, la caída del consumo, una inflación que ha bajado, pero no lo suficiente para recuperar ese poder de compra perdido. Todo ello genera esta retracción”, evaluó.

La titular del Centro de Empleados de Comercio de San Nicolás, María Delia Dignani, coincidió con el diagnóstico y habló de “una crisis importante de falta de ventas, en electrodomésticos y demás sectores comerciales”. En ese sentido, sostuvo: “No hay dinero y la gente prioriza comer, por lo que los demás rubros se resienten”.

Dignani también puso el foco en el impacto que la situación tiene sobre los trabajadores. “Realmente la situación está difícil, especialmente para los trabajadores. Hay mucha desocupación, reducción de jornada y cierre de comercios también”, afirmó.

Al referirse a una reconocida cadena de electrodomésticos con una sucursal en San Nicolás, indicó que “si bien tienen una programación de reducción de personal, todavía no se ha producido”.

A la caída del consumo se suma un cambio en los hábitos de compra. Schubert explicó que los consumidores locales adoptaron una postura más selectiva frente a los productos y las condiciones de adquisición. “Cambió el paradigma de compra del consumidor, que ahora es más selectivo, ve mucho las ofertas”, sostuvo.

El referente de la Federación de Comercio e Industria también señaló que la situación resulta especialmente compleja en el caso de los bienes durables. “Todo lo que tiene que ver con bienes durables, como el financiamiento, es caro y lo posterga, lo cual le pega de lleno al sector, por ejemplo, de electrodomésticos”.

“En esa línea se ve una situación de mucha cautela, y hasta que de alguna manera la inflación no baje y haya algunos incentivos para lograr que haya un financiamiento más barato, todo este tipo de compras van a tener este escenario de disminución, ajuste y achique de personal”, marcó.

Los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejan parte de esta situación. En agosto de 2026, en las cadenas de electrodomésticos de San Nicolás, la tasa de deuda de compras con tarjetas de los mismos comercios fue del 59,8%, mientras que los deudores en mora alcanzaron el 46,3%.

En ese período, el monto total de deuda llegó a 4291 millones de pesos, con una deuda promedio de 890.000 pesos por deudor. A su vez, el monto correspondiente a deuda en mora ascendió a 2568 millones de pesos.

Pese al contexto, desde la Federación de Comercio e Industria mantienen una mirada optimista sobre una posible recuperación. “Desde la Federación de Comercio siempre somos optimistas, porque sabemos que la normalización macroeconómica es una condición importante, pero no suficiente; la microeconomía lo está sufriendo y, de alguna manera, tiene que haber señales desde el Gobierno para que haya otro tipo de incentivos y el poder de compra se pueda recuperar”, concluyó Schubert.