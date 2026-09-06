Crisis habitacional: aumentan las dificultades para pagar el alquiler y las expensas

Para miles de familias bonaerenses, sostener el alquiler dejó de ser solamente una cuestión de llegar a fin de mes. El costo de la vivienda comenzó a empujar a los hogares hacia el endeudamiento, el atraso en otros gastos y, en los casos más extremos, a mudanzas que no estaban previstas. En la muestra bonaerense de la Encuesta Nacional Inquilina de 2026, el 21,5% de los hogares relevados declaró haber tenido que cambiar de vivienda por no poder afrontar el alquiler. El promedio nacional fue del 20%, pero seis meses antes había sido del 13,4%.

Los datos forman parte de un panorama reunido por un informe del Observatorio de Datos Estratégicos, que relevó distintas mediciones realizadas en la Provincia y registra además respuestas concretas de algunos municipios frente a las dificultades para sostener el costo de la vivienda.

El problema tiene una fuerte relación con el endeudamiento. Según la Encuesta Nacional Inquilina, el 72,9% de los hogares inquilinos del país mantiene algún tipo de deuda y el 48,5% destina la mitad o más de sus ingresos al alquiler. En la Provincia, el porcentaje de hogares inquilinos con deudas activas trepó al 78,5%, por encima del 64,1% registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cerca del 80,5% del interior del país.

A nivel nacional, además, el 37% de los inquilinos encuestados declaró haberse endeudado para poder pagar el alquiler, mientras que el 55% lo hizo para comprar alimentos. El 47% de los hogares, en tanto, tenía dos o más trabajos.

EN LA PLATA

En La Plata, la presión sobre los ingresos también aparece reflejada en el séptimo informe municipal sobre el mercado de alquileres. Para el segundo trimestre de 2026, el alquiler promedio de oferta fue ubicado en $567.895.

En el caso de un departamento de un dormitorio, el alquiler informado fue de $535.636, al que se sumaron $84.602 de expensas. El costo mensual llegó así a $620.238, una suma que representó el 38,9% del ingreso familiar promedio en junio, según los datos reproducidos en el relevamiento municipal.

La dificultad no termina con el pago del alquiler. Las expensas también muestran señales de deterioro. En San Nicolás, administradores consultados durante agosto informaron un cumplimiento promedio cercano al 70%, contra el 85% de la medición anterior, con atrasos que en algunos casos llegaron a varios meses e incluso derivaron en instancias judiciales. En Mar del Plata, la mora en expensas fue estimada entre el 15% y el 20%.

MUNICIPIOS TOMAN CARTAS

Frente a este escenario, algunos municipios bonaerenses comenzaron durante 2026 a instrumentar respuestas específicas. El relevamiento del Observatorio de Datos Estratégicos identificó al menos seis distritos que, mediante decretos y resoluciones, implementaron ayudas económicas para vecinos con dificultades para sostener el costo de sus viviendas.

Entre ellos aparecen Adolfo Gonzales Chaves, Rauch, San Andrés de Giles, Chascomús, Trenque Lauquen y Luján. Las modalidades son diferentes y, en varios casos, se trata de asistencias individuales. En Rauch, por ejemplo, se establecieron subsidios destinados al pago de alquileres por montos de entre $50.000 y $330.000, fundamentados en la situación de familias con ingresos inestables.

En Adolfo Gonzales Chaves se localizaron distintas resoluciones individuales de asistencia durante 2026, mientras que en Trenque Lauquen se identificaron decretos de ayudas no reintegrables para el pago de alquileres. Luján, por su parte, otorga subsidios sociales y ayudas económicas temporales a través de la Secretaría de Desarrollo Humano. También se registraron mecanismos de asistencia individual en San Andrés de Giles y Chascomús.

En otros distritos, la respuesta tomó la forma de relevamientos destinados a dimensionar el problema. La Plata, San Nicolás y General Pueyrredón realizaron mediciones sobre alquileres, expensas, morosidad y endeudamiento, aportando datos sobre distintas dimensiones de una problemática que dejó de concentrarse exclusivamente en el valor mensual de los contratos.