Crisis textil en Pergamino: los talleres trabajan con niveles mínimos de producción

La industria textil atraviesa una etapa de fuerte retracción y en Pergamino la actividad de los talleres de costura se encuentra entre los niveles más bajos de los últimos años. La disminución de los pedidos y del volumen de producción afecta a los establecimientos dedicados a la confección y genera dificultades para sostener las estructuras productivas y las fuentes laborales.

El principal impacto se observa en la cantidad de prendas que ingresan a las líneas de producción. La menor demanda redujo los pedidos y llevó a los talleres a trabajar con jornadas y ritmos inferiores a los habituales. La caída de la productividad se convirtió así en uno de los principales indicadores de la situación que atraviesa el sector.

Los empresarios buscan mantener en funcionamiento sus establecimientos y preservar los puestos de trabajo, pero la reducción sostenida de la actividad complica cada vez más esa posibilidad. Los costos de funcionamiento permanecen mientras disminuye el volumen de producción y se reducen las oportunidades de colocar los productos en el mercado.

Ante los períodos de menor actividad, algunas empresas comenzaron a recurrir a suspensiones como una medida transitoria para evitar una reducción definitiva de sus plantillas. Sin embargo, cuando la falta de trabajo se extiende, esas suspensiones pueden terminar derivando en despidos.

La situación tiene un impacto que excede a cada establecimiento. La industria textil de Pergamino cuenta con una estructura construida durante décadas, en la que participan empresas, talleres y trabajadores especializados. La caída de la actividad alcanza tanto a las fábricas de mayor tamaño como a los establecimientos más pequeños y a quienes trabajan a façon o dependen de los pedidos de otras empresas para sostener sus ingresos.

El sostenimiento del empleo constituye uno de los principales desafíos para el sector. Los empresarios intentan conservar a trabajadores capacitados, debido a que la mano de obra especializada representa uno de los principales activos de la industria. Sin embargo, esa decisión queda condicionada por la evolución de los niveles de producción y por la situación económica de cada empresa.

En Pergamino, donde la industria textil forma parte de la matriz productiva local, la reducción de la actividad también repercute sobre el movimiento económico de la ciudad. Una menor producción impacta sobre trabajadores, proveedores, talleres tercerizados y comercios relacionados directa o indirectamente con el sector.

El escenario se extiende además a otros centros productivos de la región, donde se registran dificultades similares. La situación, de este modo, no aparece vinculada exclusivamente a una empresa determinada, sino que responde a una problemática que atraviesa a la industria de la confección.

Uno de los principales interrogantes es si la actual retracción podrá ser atravesada sin provocar un deterioro permanente de la estructura productiva. Las suspensiones pueden funcionar como una alternativa frente a una baja temporal de la actividad, pero su prolongación y la eventual transformación en despidos profundizan el impacto sobre el entramado industrial y laboral.

Para comenzar a revertir el escenario, el sector necesita recuperar el volumen de pedidos y la demanda. Mientras eso no ocurra, los talleres continuarán funcionando por debajo de su capacidad y las empresas deberán reorganizar sus esquemas de trabajo para adaptarse a un nivel de actividad reducido.

La industria textil de Pergamino atraviesa así una etapa marcada por la incertidumbre. Mientras los empresarios buscan mantener abiertas sus puertas y conservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo, la caída de la productividad y la continuidad de la crisis aumentan la presión sobre las estructuras productivas.

El desafío pasa por evitar que la disminución de la actividad derive en una pérdida de empleo y de capacidad productiva difícil de recuperar. Por el momento, los talleres de costura de Pergamino y la región continúan trabajando lejos de sus niveles habituales y esperan una recuperación de los pedidos que permita recuperar el movimiento de la actividad.