Cristina blanquea que quiere ser candidata: “Si me habilitan, voy a jugar”

Desde hace largos meses el kirchnerismo viene agitando la candidatura de Cristina Kirchner. En plenarios, en actos, en conversaciones y entrevistas, distintos dirigentes afirman que el espacio no tiene plan B. Y que la única alternativa que barajan es la postulación de la ex presidenta.

Lo que aparecía como un elemento de presión sobre Axel Kicillof y una forma de no dejarlo correr solo en el escenario peronista, ahora redondeó una dosis de confirmación cuando la propia Cristina Kirchner fue la que ratificó ese deseo. “Si la Justicia me habilita, voy a jugar”, fue la definición que lanzó en las últimas horas.

Según trascendió, esa afirmación se produjo en el marco de una entrevista que la ex presidenta concedió al diario norteamericano “Washington Post” que se publicaría durante el próximo fin de semana.

El mano a mano con periodistas norteamericanos comenzó a trascender en las últimas horas y alcanzó confirmación en algunos programas periodísticos. “Ya está hecho el reportaje, ya está editado y va a salir el fin de semana”, se informó en Carnaval Stream.

“El fin de semana podría llegar a ser el día en el que The Washington Post publique una entrevista a Cristina Fernández de Kirchner. Se estaba pidiendo a la Justicia la autorización para publicar la nota; ésta ha sido concedida, y el título de la nota sería ´Si la justicia me habilita, voy a jugar´”, comentó ayer el periodista Gustavo Sylvestre.

El kirchnerismo aguarda un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU favorable al reclamo que planteó contra la imposibilidad de la ex presidenta de ser candidata. Cristina Kirchner fue condenada y cursa prisión domiciliaria en la denominada causa Vialidad, y en ese marco fue inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.

Cerca de la ex mandataria aguardan que una resolución favorable obligue a la Justicia argentina a rever la proscripción, aunque de todos modos diversos juristas interpretan que un pronunciamiento de aquél organismo internacional no tiene carácter vinculante y por lo tanto no obligaría a rever el impedimento legal.

De una u otra forma, la definición de la ex presidenta en el reportaje que se publicaría sobre el fin de semana va en línea con la estrategia que viene desarrollando el kirchnerismo como antídoto político y alternativa a la postulación de Kicillof.

Anoche, por si existieran dudas al respecto, el que se refirió al tema fue Máximo Kirchner durante un acto que encabezó en Lanús al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner.

Allí, el jefe de La Cámpora lanzó un mensaje fuerte. “Hace 24 años, un congreso del peronismo no lograba ponerse de acuerdo y marchaba a una elección con tres listas. Lo recuerdo para que tengamos la inteligencia en el presente, teniendo a Cristina, que no nos vuelva a pasar lo mismo”, disparó.

Fue un nuevo mensaje al Gobernador bonaerense y la ratificación de que el kirchnerismo está dispuesto a jugar la figura de la ex presidente si llega a ser habilitada por la Justicia.