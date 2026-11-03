Cristina “candidata”: el kicillofismo quiere PASO

Desde su departamento en San José 1111, donde cumple su condena por corrupción, Cristina Kirchner reapareció en una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post. Allí contó detalles de su encierro, lanzó definiciones políticas y pronosticó una derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos, a realizarse hoy. Pero además no descartó una candidatura de ella misma, algo que le fue prohibido cuando fue condenada. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, le dijo al Post, cita que adelantó este diario la semana pasada.

Hubo, claro, una reacción desde el campamento del gobernador Axel Kicillof, enfrentado a Cristina y a su brazo político, La Cámpora. Fue a través del el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien resaltó la vigencia del instrumento de las elecciones Primarias, consideró que cada vertiente del justicialismo debería proponer su candidato y que la decisión de quien será finalmente el postulante ante la sociedad en octubre del año que viene la tomará “el pueblo peronista”.

Bianco, como cada lunes, dio una conferencia de prensa en La Plata. Consultado por las Primarias y por los dichos de Cristina Kirchner respondió: “Seguramente, cada sector del peronismo que tenga la genuina y legítima intención de representar, en un marco de posibles PASO, propondrá sus candidatos. Eso será lo que suceda, en caso de que se mantenga el esquema de las PASO. Cada uno de los sectores propondrá candidaturas y, como nosotros creemos que es lo más sano en este momento, el pueblo peronista va a definir quién lo representa como candidato a presidente”.

“Lo que hemos venido diciendo todo este tiempo, y nos planteó el gobernador a finales del año pasado, es que este no era el año de las candidaturas, que las candidaturas se van a definir el año próximo”, aclaró también Bianco.

A principios de octubre, en una entrevista, Bianco -mano derecha de Axel, acaso su alter ego- había dicho que el gobernador hasta podría llegar a competir con Cristina, en caso que fuera habilitada para ser candidata. Algo que, por cierto, no sucederá según coinciden juristas de todo tipo.

En el Congreso nacional, el gobierno de Javier Milei pugna por lograr la aprobación de un proyecto de ley que derogue, o al menos suspenda por esta vez las Primarias Abiertas. Los libertarios no las quieren. Creen que le quitarían al peronismo una herramienta para ordenar la detonada interna y, además, evitarían un posible desequilibrio económico si el resultado -serían en agosto del año que viene- no les es favorable.

Sin “dedo”

El fin de semana último se había recalentado la interna peronista cuando trascendió a través de la prensa que Kicillof, en una reunión con los intendentes que le responden, había dicho que no aceptará que Cristina imponga candidatos a dedo. La Cámpora lo leyó casi como una declaración de guerra y el domingo llegaron respuesta desde las redes sociales. El kicillofismo no se prendió en esa. La conferencia de Bianco, digamos, fue la respuesta.

Los abogados de Cristina presentaron medidas cautelares ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para solicitar, entre otros puntos, que se revierta la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos incluida en la condena a seis años de prisión que la ex mandataria cumple por la Causa Vialidad. Aparentemente, el organismo no tiene ningún apuro en expedirse. Para pesar del cristinismo.

La entrevista de Cristina con el Post se realizó con anterioridad a la mencionada reunión de Kicillof con intendentes de su espacio, en la que el gobernador afirmó su predisposición a presentarse en unas PASO presidenciales y rechazó las candidaturas definidas “a dedo”.

El impulso por Cristina

Desde el cristinismo, obviamente, se le dio un amplio impulso a la entrevista que concedió la ex presidenta. Uno de los dirigentes que reprodujo el artículo en su cuenta de la red social X fue el senador Eduardo “Wado” de Pedro, que es uno de los líderes de La Cámpora y que siempre asoma mencionado como carta de Cristina para “chucear” a Axel. Dicen, por ejemplo, que podría impulsarlo como candidato a gobernador bonaerense.

El diputado provincial bonaerense Facundo Tignanelli, jefe del bloque peronista, lo mismo: consideró que la ex presidenta es quien “le gana a Milei” y a quien “el pueblo argentino quiere votar”.

Daniela Vilar, ministra de Ambiente del gobierno de Kicillof y también integrante de La Cámpora, le dio difusión a la entrevista a la ex presidenta y escribió en X: “A 500 días de ser injustamente condenada y proscripta”.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, cercano a la ex presidenta e integrante de la Liga de Intendentes del PJ bonaerense, le dijo al diario La Nación que si Cristina “se presenta, se acaban las internas y el peronismo unido se impone en las próximas elecciones”.