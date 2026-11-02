Cristina Kirchner no descartó ser candidata: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?"

Cristina Kirchner auguró desde su arresto domiciliario una derrota del presidente Donald Trump y los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del martes en Estados Unidos, y no descartó volver a ser candidata presidencial en 2027, en la primera entrevista que concedió a un medio internacional desde su condena por corrupción.

"Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", dijo la ex presidenta al diario The Washington Post, que la entrevistó en su departamento de 200 metros cuadrados de Buenos Aires, donde cumple seis años de prisión con inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.

La ex mandataria dijo esperar que los votantes estadounidenses impulsen una ola progresista y comparó su situación con la de su aliado Luiz Inácio Lula Da Silva, reelecto presidente de Brasil, quien pasó 580 días preso antes de que sus condenas fueran anuladas. "Me dijo: 'Haz ejercicio y no te deprimas'", contó sobre el consejo del jefe de Estado brasileño.

Sobre un posible regreso a la Presidencia en 2027, cuando se espera que el presidente Javier Milei busque la reelección, fue cautelosa: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?".

En la entrevista, la ex presidenta negó haber cometido delito alguno y describió su procesamiento como motivado políticamente. "Dime dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto", afirmó.

Cristina y su abogado, Rafael Valim, solicitaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU que revise su caso alegando que se le negaron garantías procesales. Valim, quien fue asesor de Lula, dijo que la prioridad es restablecer los derechos políticos de la ex mandataria. "Si Argentina no cumple, preveo una movilización social irresistible por parte del pueblo argentino", sostuvo.

En la entrevista, Kirchner reconoció que los peronistas contribuyeron a la derrota en 2023, cuando la inflación anual alcanzó el 211% bajo el gobierno de Alberto Fernández. "Se produjo un colapso en la cultura laboral", dijo.