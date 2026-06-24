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Política y Economía

Críticas del Colegio de Arquitectos al proyecto municipal

Por Redacción

A través de una carta dirigida al Concejo Deliberante de La Plata, el Colegio de Arquitectura Distrito Uno (que corresponde a la Ciudad) salió a cuestionar el plan de puesta en valor del Parque Saavedra. Para la entidad profesional, la iniciativa “tiene alcances que superan la mera cuestión del movimiento circulatorio en su entorno”, por lo que reclamaron que sea analizada por el Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial (COUT), “órgano consultivo, creado con el objeto de ofrecer dictámenes en temas de trascendencia urbanística”.

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