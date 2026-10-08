La "guerra" entre taxis y Uber en La Plata llegó al Concejo y encendió el debate con cruces y acusaciones

El debate sobre el funcionamiento de los viajes por aplicaciones volvió a encender la polémica en el recinto del Concejo Deliberante de La Plata. La discusión volvió a cobrar fuerza en el recinto a partir del envío a comisiones de un proyecto en el cual se solicita la intervención de la Secretaría de Seguridad del Municipio en los controles contra el transporte ilegal en la Ciudad, tal como ocurre desde hace varias semanas.

Uno de los puntos del sumario que se trató en la Sesión Ordinaria Nº 14, entre los tantos que fueron dirigidos a la comisión de Transporte durante la jornada, motivó al concejal Nicolás Morzone a protagonizar un fuerte cuestionamiento y a enfrentarse con el oficialismo. Durante el uso de la palabra, el edil apuntó contra la iniciativa que caratuló como un freno al avance tecnológico de la Región.

Allí, argumentó a la hora de cuestionar los procedimientos conocidos como "caza Uber" que impiden a los platenses trabajar con tranquilidad y, en el día a día, lo hacen con miedo de que les secuestren el rodado y luego no puedan costear los gastos derivados de la retención.

Además de ello, el concejal acusó a ciertos sectores de los taxistas por "un accionar violento" en las calles de la Ciudad, luego de amedrentar a los conductores de aplicaciones y encabezar iniciativas "extorsivas" y "mafiosas". Posteriormente, a la hora de concluir, cerró su exposición con un cartel que tenía la consigna "dejen de cazar Ubers".

Además de Morzone, la concejala María Florencia Defeo aportó otra perspectiva al debate y relató que el punto de partida radica en comprender la naturaleza jurídica de las empresas prestadoras del servicio. En esa línea, desde el bloque libertario indicaron la necesidad de una legislación general.

"No es blanco o negro, no entendemos que debemos meternos en las tarifas, pero sí es necesaria una regulación adecuada para que no haya competencia desleal, como también el estado de los autos o la seguridad de los mismos", sostuvo.

Por su parte, Bardón, señaló: "Se llenan la boca hablando de los laburantes y empezaron a generar esta esta guerra de laburante contra laburante, como ocurrió hace unos días, ¿no? De chóferes de taxis contra chóferes de aplicaciones agarrándose las trompadas en la calle". Y, en esa línea, profundizó: "Estamos abiertos a que de una vez por todas ustedes terminen con el biribiri, terminen con el furbito para la tribuna, convoquen a todos los sectores y empiecen en serio a ocuparse de este problema".

FOTO: IVÁN CAMPOS

Para fijar su postura sobre el rol del Estado frente a las plataformas, desde el espacio afirmaron: "No creemos en el hiperregularismo, lo único que genera es un gasto público desmedido".

Por su parte, desde la bancada del oficialismo plantearon la urgencia de analizar el transporte y la movilidad urbana dentro del contexto actual del país. Los ediles argumentaron una abrupta caída del empleo registrado desde diciembre de 2023 a nivel nacional y que, dicha situación, implica una precarización laboral y un vuelco masivo al multitrabajo y el uso de las plataformas.

En el caso del concejal Sergio Resa, argumentó acerca de la problemática: "Tratémoslo integralmente, que Nación deje de discriminar a los vecinos de La Plata y que aporten los fondos que nosotros aportamos. Ahí se va a empezar a arreglar el transporte público, regulando una aplicación y dejando de acusar a los trabajadores formales de taxis o de empresas de transporte público de pasajeros como extorsionadores, porque no es así".

El concejal Pablo Elías, indicó: "Ayer recibimos y recibí personalmente a una de las asociaciones de chóferes de aplicaciones donde justamente nos contaban que si bien necesitan la tranquilidad para trabajar. También nos decían que las aplicaciones muchas veces atentan contra sus derechos laborales".

A su vez, el propio edil también aseguró: "Yo en esto quiero ser profundamente defensor de los chóferes y los propietarios de taxímetros de nuestra ciudad, porque ellos cuando tienen una habilitación, pagan las desinfecciones dos veces al año, tienen un registro profesional de conducir, tienen libreta sanitaria, pagan tasa municipal, tienen seguro de transporte de pasajeros".

Ante este panorama, desde el bloque oficialista primaron por un tratamiento íntegro de la problemática que ocurre desde hace semanas para alcanzar una regulación.

Los operativos en la Ciudad

Ayer al mediodía, un procedimiento se llevó a cabo en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, a cargo de los agentes de Control Urbano, con la presencia de efectivos de la Policía.

El operativo contra vehículos que trabajan mediante aplicaciones de transporte se llevó adelante en las inmediaciones de la Terminal de Micros de La Plata ubicada en 42 entre 2 y 3, donde fueron secuestrados autos vinculados a plataformas como Uber, DiDi y Cabify.

Durante el operativo, los inspectores verificaron la documentación de los conductores y de los automóviles y detectaron unidades que, según se indicó, se encontraban realizando viajes mediante aplicaciones sin contar con la habilitación correspondiente para prestar el servicio de transporte de pasajeros.

Los vehículos fueron retenidos y trasladados mediante grúas, en el marco de las actuaciones labradas por los organismos de control.

El procedimiento se dio en medio de una creciente disputa entre los conductores de aplicaciones y los sectores tradicionales del transporte de pasajeros en La Plata.

En septiembre, los taxistas realizaron una movilización y reclamaron al Municipio que profundizara los controles contra Uber, DiDi y Cabify. Tras ese reclamo, la Comuna anunció que reforzaría los operativos en puntos estratégicos, entre ellos la Terminal de Micros, la Estación de Trenes y las inmediaciones de hospitales.

Días después, un operativo en la zona de la Estación de Trenes terminó con 15 vehículos secuestrados, según informó la Municipalidad: siete correspondían a Uber, seis a DiDi y uno a Cabify, mientras que los conductores de aplicaciones cuestionaron los procedimientos y reclamaron una regulación de la actividad.