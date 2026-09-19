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Video de un allanamiento

Cuadernos: muestran un vestidor de Cristina

Por Redacción

Un nuevo video del allanamiento que se realizó en el año 2018 en el departamento de la expresidenta Cristina Kirchner se conoció ayer en el marco de la causa Cuadernos, en el cual se ve el ingreso de la Policía Federal al vestidor.

Se trata de un espacio ubicado junto al dormitorio principal y protegido por una de las tres puertas blindadas de la propiedad, situada en Uruguay y Juncal, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

En las imágenes se ve ropa, zapatos, carteras y otros objetos personales -algunos de lujos- dentro del vestidor.

El registro fue tomado mientras se llevaba a cabo el procedimiento dictado por el juez Claudio Bonadio. Además, en el material audiovisual puede observarse cómo la cámara ingresa al vestidor y capta diferentes sectores utilizados para guardar vestimenta, calzado y accesorios personales.

Los armarios, sin puertas y de piso a techo, se encuentran enfrentados dentro de un ambiente de alrededor de 2 metros por 3. Además, aparece un espejo integrado al mobiliario y un pequeño escritorio. Hay libros, una botella de agua y hasta pañuelos descartables.

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