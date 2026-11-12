Cuánto cobrarán los jubilados de la Anses en diciembre con reajuste, bono y aguinaldo

En diciembre, los haberes jubilatorios del sistema general de la Anses tendrán un reajuste de 2,17%. El porcentaje replica la variación que tuvo en octubre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) según el informe mensual difundido hoy por el Indec. Sin embargo, al estar congelado en $70.000 el bono que cobran los jubilados de ingresos más bajos, para la mitad de los jubilados la suba efectiva del ingreso total respecto de lo cobrado este mes será menor: de 1,87%.

Por tratarse del último mes del año, en diciembre llegará el medio aguinaldo, que será de un monto equivalente a la mitad del haber con la nueva actualización ya aplicada.

Los montos, en detalle

Con la suba por movilidad, el haber mínimo quedará en $453.797 y el máximo, en $3.053.622 (en bruto). Al sumarse el medio aguinaldo, las cifras llegarán, respectivamente, a $680.695 y $4.580.433. Todos los haberes, sin importar cuál sea su monto, se incrementarán con el índice de 2,17%. Y el medio aguinaldo alcanza también a la totalidad de las prestaciones.

Con el bono de $70.000, el importe del ingreso básico del sistema será de $750.695. Una vez descontado el aporte para financiar al PAMI, el monto a cobrar efectivamente se ubicará en $730.274.

El pago del refuerzo, congelado en $70.000 desde marzo de 2024, deberá ser establecido -como cada mes- por un decreto del Poder Ejecutivo. De la cifra total en bruto para quienes tienen el ingreso básico, $453.797 corresponden al haber mínimo propiamente dicho, $226.898 al medio aguinaldo y $70.000 al bono (que no se considera para estimar el ingreso complementario de diciembre, ni tampoco para calcular el aporte a la obra social).

Para quienes perciben el haber máximo pagado por la Anses, el ingreso a percibir en mano será de $4.362.028.

Todas las cifras fueron estimadas por LA NACION, utilizando como referencia para la actualización el índice de inflación con dos dígitos. Con respecto al descuento, se tuvo en cuenta el aporte al PAMI, que es de 3% sobre el monto de haber mínimo y de 6% sobre lo que exceda de ese monto básico (por eso, en el caso del haber máximo, equivale al 5,5% del haber bruto). Según el caso, puede haber otros descuentos, por ejemplo, por cuotas de una moratoria por aportes no hechos en su momento. En los próximos días, la Anses publicará la resolución oficializando el incremento por movilidad y las cifras definitivas.

Desde abril de 2024 y según lo dispuesto por un decreto de necesidad y urgencia, los haberes se actualizan cada mes siguiendo el índice de inflación. Sin embargo, eso no ocurre con el bono cobrado por 2,9 millones de jubilados y pensionados del sistema contributivo y por alrededor de 1,5 millones de perceptores de ingresos no contributivos.

Esa parte del ingreso está congelada desde marzo de 2024, pese a que desde entonces y hasta octubre último la inflación acumulada fue de 138,67%. Así, la pérdida del poder de compra de ese adicional es, al décimo mes de este año, de 58%, a la vez que, para tener el mismo poder de compra que tenían en el tercer mes de 2024, hoy el importe debería ser de $163.520.

Datos anuales y poder de compra

En todo 2026, el aumento nominal de los haberes jubilatorios (sin considerar el bono) será de 33,12%, un índice que está en línea con la inflación estimada por varios economistas para el período, o incluso un poco por arriba. Ese nivel de aumento impacta en los ingresos de alrededor de la mitad de los jubilados y pensionados que perciben prestaciones contributivas y que no reciben el bono (son algo más de 3 millones, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social).

Para los que perciben el monto conformado por el haber básico más el bono de $70.000, el reajuste en todo 2026 será de un porcentaje menor al índice de suba de precios. Por el congelamiento del adicional, en este caso la suba nominal solo llegará al 25,14%. En este grupo habrá en todo el año una caída del poder adquisitivo, que se ubicaría entre el 4,5% y el 6,5%, dependiendo de cuál sea la inflación de noviembre y de diciembre.

Prestaciones no contributivas

Las prestaciones no contributivas tienen también reajuste por movilidad según el índice de inflación.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la que se accede a los 65 años (varones y mujeres) y sin requisitos de aportes, pasará a $363.037. Sumado el medio aguinaldo y el bono de $70.000, en diciembre la cifra en bruto será de $614.556 y el monto a cobrar de bolsillo llegará, en tanto, a $598.219.

Las pensiones no contributivas por discapacidad, por su parte, quedarán en el último mes del año en $317.658. Sumados el bono y el aguinaldo, el importe total en bruto será el mes próximo de $546.487. En mano, la cifra será de $532.192.