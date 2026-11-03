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Calculan que más US$ 2.800 millones

Cuánto liquidó el agro

Por Redacción

Los agroexportadores liquidaron en octubre US$ 2.880 millones, lo que representa una baja de 10% con relación a septiembre, según informaron la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

De esta forma, en 10 meses de 2026 el sector aportó U$S 25.156 millones, que significan una baja de 14% con relación al mismo período del año pasado. Si se compara con octubre de 2025 el aumento es de 157%.

No obstante cabe aclarar que tanto las comparaciones con 2025 se deben evaluar con la consideración que en septiembre del año pasado se implementó el plan de adelanto de exportaciones con retenciones “cero” que implementó el Gobierno para obtener U$S 7.000 millones y frenar la corrida cambiaria pre electoral.

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