El peronismo exhibirá hoy sin rubores, en una de las fechas más caras para su liturgia, las divisiones internas que lo cruzan desde hace una tiempo. En el Día de La Lealtad, cada grupo atenderá su juego y habrá actos separados.

Axel Kicillof llamó, como presidente del PJ bonaerense, a una actividad en La Matanza. Pero el kirchnerismo, La Cámpora y otros sectores internos del partido le darán la espalda a esa convocatoria.

La movida será desde las 11 horas en González Catán y terminará por transformarse en una demostración del Movimiento Derecho al Futuro en la patria chica del intendente Fernando Espinoza.

El kirchnerismo decidió avanzar con su propia estrategia y marcar diferencias con el Gobernador. La actividad central será frente a San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cursa detención la ex presidenta Cristina Kirchner. Habrá una caravana que partirá a las 14,30 desde la sede del PJ de Capital hasta el departamento de la ex presidenta. La convocatoria no deja lugar a dudas respecto de la tensión generada en la pelea por el liderazgo partidario. “Lealtad a Perón y a Cristina”, reza el llamado a movilizar.

Esta vez Máximo Kirchner no estará a la cabeza de esa movida. El hijo de la ex mandataria aprovechará el 17 de Octubre para intensificar su instalación nacional y viajará al Chaco para encabezar un acto junto al ex gobernador Jorge Capitanich. Será desde las 11, a la misma hora que el que programó Kicillof en La Matanza.

En Moreno, a las 18, habrá otra movida peronista organizada por parte de la denominada Liga de Intendentes. La anfitriona será Mariel Fernández, quien busca se candidata a gobernadora. En ese armado abrevan, entre otros, los jefes comunales Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazzza (San Vicente) y Gastón Granados (Ezeiza).

¿UNA CUMBRE?

En medio de esta división expuesta, asoman distintas versiones sobre una posible cumbre peronista al estilo de la que protagonizaron hace aproximadamente un mes Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, los legisladores Germán Martínez y José Mayans y gobernadores.

Según trascendió, en el encuentro volvería a analizarse el escenario electoral a partir de las versiones en el sentido de que el Gobierno podría estar cerca de conseguir los votos para suspender las elecciones Primarias.

Esa posibilidad dejaría al PJ en un brete y sin una herramienta clave para poder dirimir sus diferencias y evitar una eventual ruptura. La cumbre buscaría presionar a los mandatarios dialoguistas para que no presenten sus votos en el Congreso y analizar que instancia podrían organizar para dirimir la candidatura presidencial si las PASO se caen.