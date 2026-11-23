La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y otras entidades empresarias cuestionaron y expresaron su inquietud por una resolución del gobierno bonaerense que obligará a los empleadores instalados en la Provincia a informar mensualmente cuánto pagaron en salarios y cómo controlan la jornada laboral de su personal.

La nueva declaración jurada que pide el ministerio de Trabajo provincial exigirá adjuntar los recibos de sueldo y los comprobantes de depósito. Desde el sector privado advirtieron que el trámite agregará costos operativos —con mayor impacto en las pymes— y señalaron que gran parte de esos datos ya se informan ante organismos nacionales, como el ARCA (el organismo de recaudación fiscal nacional).

La obligación surge de la resolución 260/2026 del Ministerio de Trabajo bonaerense, conducido por Walter Correa. La normativa crea el Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (F.U.T.U.R.O.), cuyo cronograma de implementación será: en diciembre de este año, una presentación optativa. Pero en enero de 2027 ya tendrá carácter obligatorio.

Al presentarse a mes vencido, la primera declaración obligatoria deberá enviarse hasta el último día hábil de febrero de 2027.

En un comunicado reciente bajo el título “Preocupación ante nuevas trabas burocráticas laborales en la provincia de Buenos Aires”, la CAC pidió suspender la obligatoriedad del trámite. La entidad que preside Natalio Mario Grinman sostuvo que las exigencias “duplican información ya registrada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incrementan los costos operativos y generan nuevas contingencias sancionatorias para los empleadores”.

En la misma línea, el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, pidió revisar la medida: “Resulta fuera de lugar que, en un contexto en el que se necesita promover la producción, la inversión y la generación de empleo, se incorporen nuevos requerimientos de información y documentación que demandan tiempo, recursos y mayores costos a las empresas, especialmente a las Pymes”.

A los cuestionamientos se sumaron cinco cámaras provinciales que enviaron una carta conjunta al ministro Correa: la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

Las entidades señalaron que, aunque el formulario provincial sea gratuito, el trabajo mensual de reunir y cargar la documentación representa un costo oculto. Como alternativa, solicitaron una mesa de trabajo para evaluar la interconexión de sistemas, recordando que el Estado ya accede a gran parte de estos datos a través de tras vías nacionales.

Esas vías son el Libro de Sueldos Digital de ARCA y el Formulario 931 (declaración jurada de la seguridad social).