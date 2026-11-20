El concejal de La Libertad Avanza, Juan Pablo Allan, cuestionó el proyecto del intendente Julio Alak para aplicar un impuesto del 125% en la Tasa por Servicios Urbanos Municipales (SUM) a los inmuebles considerados ociosos y planteó como alternativa mejorar el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) y agilizar los permisos de construcción y finales de obra mediante autorizaciones exprés y digitales.

“Ahorraste años. Compraste un departamento. Y ahora Alak te quiere cobrar hasta +125% de tasa si no lo alquilás”, expresó Allan, al tiempo que cuestionó la iniciativa municipal y confirmó el rechazo de su bloque: “Ellos castigan. Nosotros incentivamos. Votamos en contra. Incentivos sí, castigos no”.

Durante el debate en el Concejo Deliberante, el edil también preguntó qué contraprestación recibirían los propietarios alcanzados por el recargo. Desde su posición, considera que la medida responde a una concepción dirigista de la economía, asociada a políticas intervencionistas sobre la propiedad privada, y cuestiona su efectividad para aumentar la oferta de viviendas.

El concejal contrapuso esa propuesta con el proyecto municipal, que busca incentivar la ocupación de inmuebles mediante una mayor carga tributaria. “Lo que propone Alak es obligar y forzar a los propietarios a alquilar mediante un impuesto. Pero estas medidas pueden generar un efecto bumerán. La solución es aumentar la oferta de viviendas, no castigar a quienes invirtieron sus ahorros en una propiedad”, sostuvo.

En ese sentido, Allan destacó las medidas nacionales orientadas a dinamizar el mercado inmobiliario, como la eliminación de los impuestos a la Transferencia de Inmuebles (ITI), de las Ganancias Cedulares y del régimen del Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI), la baja de la inflación, el regreso del crédito hipotecario y las estabilidades económica y cambiaria.

El edil también vinculó su postura con los cambios registrados en el mercado inmobiliario tras la derogación de la Ley de Alquileres. En efecto, sostuvo que “cuando derogamos la norma, la oferta creció 326% y el precio real bajó 33%”, cifras que utilizó para defender una política basada en incentivos y mayor disponibilidad de propiedades.

Finalmente, Allan insistió en que las ciudades deben acompañar las medidas nacionales con reformas urbanísticas y administrativas que permitan ampliar la oferta habitacional. “La Plata necesita un código urbano que incentive la construcción, permisos de obra rápidos y un sistema digital que simplifique los trámites. El camino es generar condiciones para que haya más viviendas disponibles, no sumar impuestos para forzar a los propietarios a alquilar”, concluyó.