Cuestionan la licitación de un buque polar para la Armada

La Armada Argentina avanza con una licitación para adquirir un buque logístico, nuevo o usado, con capacidad de navegación polar. Ante esa iniciativa, trabajadores del Astillero Río Santiago plantearon que la embarcación podría ser construida en el país y cuestionaron que se contemple su adquisición en el exterior.

El planteo fue realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Ensenada, que representa a los trabajadores del astillero. Desde el gremio señalaron que el proceso debería contemplar la capacidad de los astilleros nacionales y citaron el artículo 15 de la Ley de Industria Naval Nacional, que establece su prioridad para las construcciones destinadas a organismos del Estado cuando cuentan con las condiciones técnicas necesarias.

La organización recordó que en 2018 ya se había analizado la posibilidad de construir un buque de características similares y que, en 2019, se había contemplado adquirir en el exterior un proyecto básico de ingeniería para luego desarrollar la construcción en Argentina.

El reclamo también fue relacionado con otros proyectos vinculados al Astillero Río Santiago. Según ATE, una iniciativa para construir un dique destinado a la Base Naval Integrada de Ushuaia fue paralizada por el Gobierno nacional. En paralelo, la Provincia de Buenos Aires financia otro proyecto desarrollado por trabajadores y profesionales del astillero que, de acuerdo con el gremio, registra un avance superior al 65%.

El secretario general de ATE Ensenada, Francisco “Pancho” Banegas, sostuvo que el astillero cuenta con trabajadores y profesionales capacitados para participar en proyectos de este tipo y reclamó que esa posibilidad sea considerada dentro del proceso de adquisición.

Desde la organización sindical también señalaron que la industria naval puede cumplir un papel en proyectos vinculados con la defensa y el desarrollo productivo del país.