Cuestionan los insultos de Milei a periodistas

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por los reiterados insultos y descalificaciones del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación.

En un comunicado difundido este viernes, la institución defendió el papel de la prensa y advirtió sobre las consecuencias de esos agravios para el debate democrático.

La entidad, que reúne a más de 100.000 matriculados y preside Alejandra García, sostuvo que la libertad de expresión constituye una garantía para toda la ciudadanía y resulta necesaria para acceder a información plural, formar opiniones y controlar a los gobernantes.

“La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, sino una garantía de todos los ciudadanos”, afirmó el Colegio.

También destacó que el periodismo “cumple una función insustituible en la vida republicana, especialmente cuando incomoda”.

El pronunciamiento hizo referencia a la reiteración de expresiones agraviantes del Presidente en las redes sociales. Durante esta semana, Milei dirigió ataques contra las periodistas María Eugenia “Maru” Duffard y Jesica Bossi y contra Fernán Saguier, director de La Nación.

El Colegio señaló que una democracia necesita un debate público amplio y vigoroso, que puede incluir discusiones ásperas, pero consideró que los insultos deterioran ese intercambio.

“El uso indiscriminado de insultos y agravios no solo no enriquece el debate sino que lo empobrece, lo debilita y finalmente, lo anula”, sostuvo la institución.

Al cerrar el comunicado, expresó su solidaridad con los periodistas agraviados y ratificó su respaldo a la libertad de expresión como una herramienta esencial de la vida democrática.

La reacción de Milei a un editorial

Uno de los episodios que antecedieron al comunicado ocurrió el jueves por la noche, cuando Milei publicó un mensaje en X contra Saguier. El motivo fue un editorial de La Nación del 28 de septiembre, titulado “Privilegios que la República no necesita”, que cuestionó las asignaciones vitalicias para quienes ejercieron la Presidencia.

En su publicación, Milei calificó al director del diario como “jefe de la banda de los sicarios de la pluma” y le reprochó no haber mencionado que él había renunciado a su jubilación de privilegio.

El editorial, sin embargo, no se centraba en un mandatario en particular. Planteaba una discusión general sobre la justificación de que el Estado otorgue una renta vitalicia por el desempeño de la máxima función del Poder Ejecutivo.

También cuestionaba que ese reconocimiento se traduzca en un beneficio desvinculado de los aportes previsionales y que, bajo determinadas condiciones, pueda extenderse a los derechohabientes. El texto contrastaba ese régimen con la situación de los jubilados cuyos ingresos dependen de décadas de contribuciones al sistema.

Los ataques a Duffard y Bossi

En los días previos, el Presidente había dirigido insultos contra Duffard, conductora de Infobae TV, después de una entrevista que la periodista le realizó al diputado Máximo Kirchner.

Milei la llamó “basura”, “corrupta”, “zurda inmunda” y “chorra”. Luego continuó compartiendo publicaciones contra ella en su cuenta de X.

También descalificó a Bossi por sus comentarios durante la cobertura del Coloquio de IDEA para TN. La trató de “tremenda ignorante” y de “zaffaronista defensora de chorros y asesinos”.

En ese contexto, el Colegio de la Abogacía reclamó preservar un debate público que permita el intercambio de posiciones y el ejercicio del periodismo sin agravios.