Cumbre de concejales de LLA: "Tenemos que dejar atrás al kirchnerismo en cada municipio"

La ciudad de Avellaneda fue sede de una multitudinaria reunión, el 1° Encuentro Provincial de Concejales de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires. Con Sebastián Pareja y Alejandro Carrancio -presidente y vice del partido en territorio bonaerense- como oradores principales, más de 400 concejales dijeron presente.

“Ya demostramos con el trabajo sobre las tasas municipales que, cuando nos organizamos y trabajamos coordinados, podemos instalar discusiones importantes en toda la Provincia. Ese es el camino para exponer y dejar atrás al kirchnerismo en cada municipio, extirpando de raíz la corrupción y la forma de hacer política que exprime a los bonaerenses y no les brinda nada a cambio. Hoy tenemos más de 400 concejales en toda la provincia de Buenos Aires que representan una parte fundamental de nuestra construcción política”, expresó Pareja en su discurso.

Por su parte, el diputado nacional Carrancio -que preside el Foro Provincial de Concejales- realizó un balance de las iniciativas impulsadas durante el año. Destacó que los concejales son puntales en la defensa de la batalla cultural y del armado electoral del año 2027. “Presentamos proyectos en toda la Provincia al mismo tiempo como ninguna fuerza lo hizo antes. Eso somos, somos, La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires, y vamos a hacer historia”, cerró.

Los otros oradores

Previamente, tomaron la palabra los coordinadores de concejales de todas las secciones electorales: Rafael De Franchesco (1.ª Sección), Carla Lantella (2.ª Sección), Pedro Aquino (3.ª Sección), Carlos Urtizberea (3.ª Sección), Emiliano Recalt (5.ª Sección) Juan José García (6.ª Sección), Ignacio Furiasse (7.ª Sección), y Gastón Álvarez (8.ª Sección). Todos coincidieron en resaltar la importancia de poseer una estructura partidaria que brinda soporte a su tarea diaria y llamaron a “pintar la Provincia de violeta en las próximas elecciones".