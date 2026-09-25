Cumbre de legisladores: una tregua y proyectos que siguen sin ver la luz

Sergio Berni fue el eje convocante de una cumbre de legisladores bonaerenses. En un centro cultural de La Plata, asado de por medio, juntó a diputados y senadores de distintos bloques políticos con la idea de “destrabar” algunos proyectos que están varados en la Legislatura.

El inusual encuentro tuvo su origen en las última sesión del Senado, hace algunas semanas. Fue cuando varios legisladores de la oposición se quejaron de que diversas iniciativas que se aprueban en la Cámara alta luego quedan trabadas en Diputados. “No nos sacan nada, incluso los proyectos de ley que se votan acá por unanimidad”, se quejan.

El caso es que Berni se comprometió a intervenir en el tema como presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria. Y fue así que nació la tertulia legislativa en el local de calle 56 entre 8 y 9.

Estuvieron, además del ex ministro de Seguridad bonaerenses, el titular de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, el vice Alexis Guerrera y el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli. También cantaron presente el diputado radical Diego Garciarena, Alejandro Rabinovich (PRO), el kicillofista Mariano Cascallares, el libertario Juanes Osaba, el massista Rubén Eslaiman y Martín Rozas (Unión y Libertad).

La lista de comensales fue más amplia. A la mesa se sentaron los senadores Marcelo Leguizamón (Hechos), Pablo Petrecca y Alex Campbell (PRO) y Carlos Kikuchi (Unión y Libertad).

Este último, ex armador del mileísmo para las elecciones de 2023, fue la voz cantante de las quejas del Senado por los proyectos a los que Diputados le cierra la puerta. “No hay ninguna animosidad”, contestó Tignanelli, según algunos de los testigos del almuerzo.

Hubo un compromiso para destrabar todas aquellas iniciativas que fueron sancionadas por unanimidad en la Cámara alta en la sesión de la semana que viene llamada en Diputados. El Senado devolverá gentilezas en la que convocó para los primeros días de octubre. Los que se cargaron al hombro la tarea de visar cada uno de los expedientes son los secretarios legislativos de ambas cámaras, Gervasio Bozzano y Mariano Ríos Ordóñez.

La Legislatura afronta una situación muy particular producto de la interna peronista que hace la ida y vuelta entre ambas cámaras diste de ser fluida. El Senado estuvo varios meses trabado en medio de la tensión entre la vicegobernadora Verónica Magario (aliada a Axel Kicillof) y el kirchnerismo, cuyas voces cantantes son Berni y el ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii.

Claro que, entre tira y tira de asado, los reproches iniciales dieron paso a que sobrevolaran temas por demás picantes: el proyecto para habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes y la cobertura de las cuatro vacantes que existen en la Suprema Corte.

Como era de esperar, el encuentro multipartidario terminó derivando en esos temas sensibles. Hubo alguien de la oposición que lanzó al aire la pregunta de qué va a hacer el peronismo con el tema de las re-re, habida cuenta de la puja que existe por este tema y que viene cruzada por la interna peronista.

Como se sabe, el kicillofismo quiere aprobar el proyecto que presentó la senadora Ayelén Durán. El massismo se opone y La Cámpora reclama que se incluya en esa discusión la cobertura de las vacantes en la Corte. “El Gobernador ya sabe qué es lo que pensamos sobre el tema”, dijo Tignanelli al ratificar de que, en principio, un debate solitario sobre las reelecciones no tendría el visto buena del kirchnerismo. Kicillof, en cambio, no quiere poner como moneda de cambio el trámite para completar el alto tribunal. Sobre ese punto, el asado no ayudó a descomprimir.