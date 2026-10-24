Cumbre del PJ: unidad, defensa de las PASO y reproche femenino

La cumbre peronista que animaron en la noche del jueves los principales dirigentes del espacio dejó como síntesis dos cuestiones centrales: la premisa de mantener la unidad y procurar que el gobierno nacional no avance en el Congreso con la suspensión de las PASO.

El gesto que mostró sentados a una misma mesa a Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, el senador José Mayans y el diputado Germán Martínez más algunos gobernadores, fue la segunda señal que en pocas semanas emitió el PJ luego de un primer encuentro que se desarrolló en el porteño Hotel Emperador.

Esta vez sí hubo un anfitrión definido: Sergio Ziliotto puso a disposición la Casa de La Pampa en Capital Federal como ámbito de esa postal de unidad.

El otro dato surgido de la nueva juntada peronista es que esta vez los asistentes fueron 11, porque a los 10 original se agregó el porteño Juan Manuel Olmos. Además de Kicillof, Massa y el hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner estuvieron los gobernadores Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. También participaron Germán Martínez y José Mayans, además del senador santiagueño Gerardo Zamora.

Si bien la movida procuró mostrar una posición monolítica dentro del espacio, las horas que pasaron exhibieron una fisura que incluso se ventiló en las redes sociales. Es que varias legisladoras cuestionaron con dureza que ninguna mujer fuera convocada a la mesa que integraron los 11 varones peronistas.

Una de las voces de ese malestar fue Malena Galmarini, senadora provincial y esposa de Sergio Massa. “Faltaron mujeres en la cumbre peronista. Si no está Cristina, definan quién es la que representa a las mujeres del espacio cristinista, quién a las del axelismo y quién al Frente Renovador. Tenemos que estar y, si ellos no nos invitan, juntarnos nosotras y mandarles un documento”, desafió en diálogo con una radio porteña.

No fue la única. También levantó el dedo acusador la platense Victoria Tolosa Paz. “Un peronismo sin mujeres es un peronismo sin pueblo”, advirtió la referente del Peronismo Federal, un espacio que sí estuvo representado pero por el dirigente porteño Juan Manuel Olmos.

Y añadió que la mujer “es la mirada que sostiene cuando todo se rompe. El peronismo lo entendió siempre porque nació con Evita, quien puso a las mujeres en el centro de la historia, y se hizo grande con Cristina, quien demostró que se puede gobernar con sensibilidad y con firmeza al mismo tiempo”.

“Prescindir de esa mirada hoy es un error histórico. Es renunciar a la empatía que cuida, pero también a la firmeza que no negocia la justicia social. La mujer peronista no pide permiso, organiza, construye comunidad, pone el cuerpo en el barrio, en la fábrica, en el Congreso. Después de tanto luchar por estar, después de tanto que conquistamos, volver atrás sería negar nuestra propia identidad”, concluyó la legisladora.

SEÑALES

Como se dijo, la necesidad de que se mantengan las Primarias fue uno de los temas centrales de análisis. Con una interna desatada entre Kicillof y el kirchnerismo, es una herramienta clave para dirimir la candidatura presidencial y evitar una ruptura del partido.

Ese tema estuvo atado con otro: la premisa de mantener la unidad del PJ. También se fue un paso más allá: se planteó la idea de ampliar el espacio opositor a otros sectores.

El encuentro se convocó en medio de las versiones sobre un nuevo intento de la Casa Rosada por avanzar en el Congreso sobre las PASO, para lo que deberá contar con el respaldo de gobernadores del PJ dialoguista que no estuvieron en la reunión del jueves.

Massa está convencido de que el Gobierno nacional no tendrá los números para suspender la ley y así se lo transmitió en las últimas horas a Cristina Kirchner.

Otros dirigentes creen lo contrario y que como la Nación asume que el proyecto de reelección de Milei depende en buena parte de que las PASO no se hagan, habrá una embestida fuerte en las próximas semanas.

La Rosada busca evitar que la gestión nacional se plebiscite en agosto y así llevar todo a los comicios nacionales de octubre. Además, sin ese turno electoral en el medio, pondría al peronismo en un brete para sintetizar un candidato.