Cumbre entre el Presidente y legisladores libertarios

“Salgan a desmentir la mentira, que es siempre ajena a los datos”, fue una de las frases que se llevaron diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) que en la tarde de ayer participaron de un encuentro con el Presidente, Javier Milei, en Casa Rosada. El pedido del mandatario aludió especialmente a la crisis de morosidad, tema sobre el que insistió que “es un problema entre privados” y estuvo en línea con el relato oficial que pretende instalar que la verdad es una prerrogativa estatal y que todo lo que cuestionan el periodismo crítico o la oposición es una falacia.

La cumbre de Milei con legisladores oficialistas tuvo por objetivo “ordenar” la agenda parlamentaria, horas antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir proyectos que el Gobierno considera prioritarios, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal.

Según trascendió, durante casi dos horas de exposición el Presidente defendió los proyectos ante los libertarios que lo escuchaban y pidió que ellos hicieran lo mismo en los medios y frente a sus pares.

Antes de retirarse, el Presidente les regaló a todos el libro “La economía en una lección”

“Fue un muy lindo encuentro, en el que nos habló y también nos dio espacio a nosotros para expresarnos”, reconstruyó uno de los presentes. Sin embargo, un dato llamó la atención. Y es que al arribar, a los legisladores se los obligó a dejar sus teléfonos celulares en la entrada, dentro de un sobre con sus respectivos nombres. La medida, se supo, acató una orden expresa de Milei para evitar filtraciones.

Antes de retirarse, el Presidente les regaló a todos el libro “La economía en una lección”, del periodista y filósofo libertario Henry Hazlitt.

Junto a Milei estuvieron también los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Además, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.